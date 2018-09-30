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Yeşilçam sinemasının önemli ismi : Bugüne kadar rol aldığım hiçbir filmi izlemedim

Yeşilçam sinemasının önemli ismi 'e göre başrol ya da yan rol yoktur kolay ve zor rol vardır: "Jönlük kolay, adamları döversin, kızı da alır gidersin. 1957'den 76'ya kadar ben de jöndüm. Beni tatmin etmedi. Önemli olan zor olan karakterleri oynamak. Sinemada başrol diye bir şey kabul etmiyorum."

Giriş Tarihi: 30.09.2018 15:53 Güncelleme Tarihi: 30.09.2018 15:56
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Yeşilçam sinemasının önemli ismi : Bugüne kadar rol aldığım hiçbir filmi izlemedim
Yeşilçam sinemasının önemli ismi Ahmet Mekin: Bugüne kadar rol aldığım hiçbir filmi izlemedim

Yeni Şafak'tan Harun Karabuç ​'un haberine göre; Yeşilçam'ın unutulmaz karakterlerinden biri . Sayısız kez izlediğimiz filmlerin usta oyuncusu... Bir Türk'e Gönül Verdim, Bir Adam Yaratmak, Küçük Ağa, Ayağında Kundura, Kadın Asla Unutmaz, Ezo Gelin... Selvi Boylum Al Yazmalım'daki Cemşit rolüyle hafızalara kazındı. Bu yıl 25. kez düzenlenen Adana Uluslararası Film Festivali'nde Onur Ödülü' verilen Ahmet Mekin ile ödül gecesinden sonra bir araya geldik. 1957'den 76'ya kadar sinemada jön olarak yer aldığını söyleyen Mekin, "Kolayı sevmiyorum. Sevseydim jönlükte devam ederdim. Jönlük kolay, adamları döversin, kızı da alır gidersin. Jönlük beni tatmin etmedi. Önemli olan zor olan karakterleri oynamak. Sinemada başrol diye bir şey kabul etmiyorum" diyor.

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Yeşilçam sinemasının önemli ismi : Bugüne kadar rol aldığım hiçbir filmi izlemedim
Yeşilçam sinemasının önemli ismi Ahmet Mekin: Bugüne kadar rol aldığım hiçbir filmi izlemedim

Oyunculuğa ellili yılların ortalarında başlıyorsunuz. İlk kamera karşısına geçtiğinizde ne hissetmiştiniz?

Kamera karşısına ilk geçtiğimde en deneyimli oyuncular kadar yaptım. Hiçbir şey de hissetmedim. Ne heyecanlandım ne de endişelendim. Hatta Kenan Pars bana daha önce "Kamera önüne geçince motor dendiği zaman heyecanlanacaksın" dedi. Ben de "En az senin kadar yaparım" dedim ve yaptım.

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Yeşilçam sinemasının önemli ismi : Bugüne kadar rol aldığım hiçbir filmi izlemedim
Yeşilçam sinemasının önemli ismi Ahmet Mekin: Bugüne kadar rol aldığım hiçbir filmi izlemedim

PARA İÇİN BAŞLADIM

Gençliğinizde çok heves etmiyorsunuz bildiğim kadarıyla.

Evet. Hala da istemiyorum. Ben oyunculuğu, sinemayı hiç düşünmedim. Kenan Pars ve arkadaşlarının baskısıyla girdim. Yapımcılar Kenan'a, Bakırköy'e gidip geliyorlar. Sonra da beni gözlerini kestirdiler. Ben ilk önce hayır dedim. Para verdiler, aldım. Para için başladım.

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Yeşilçam sinemasının önemli ismi : Bugüne kadar rol aldığım hiçbir filmi izlemedim
Yeşilçam sinemasının önemli ismi Ahmet Mekin: Bugüne kadar rol aldığım hiçbir filmi izlemedim

Başladıktan sonra hiç sevmediniz mi? Severek yapmadınız mı?

Severek yaptığım şeyler olmuştur mutlaka. Ama içinde büyük bir tutku şeklinde yok. Bazı arkadaşlarda var. Sinemayı seviyorlar, benim öyle bir tutkum olmadı. Geliyorum, yapıyorum. İşim bitiyor. Sinemayı üç defa bıraktım. Hep bir şeyler yapacağım diye bıraktım ama döndüm. Daha doğrusu döndürdüler.

Peki bu durum canlandırdığınız rollere nasıl yansıyordu?

İşte bu yeteneğe giriyor. Biraz da gözleme. Ben iyi bir gözlemciyim. Hikayeyi okuyup kafanızda bitiriyorsunuz. Sevmiyorum derken de nefret ediyorum değil tabii.

Sinemaya altmış yılınızı verdiniz. Sonunda iyi ki diyor musunuz?

Başka bir iş yapmayacağıma göre iyi ki diyorum.

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Yeşilçam sinemasının önemli ismi : Bugüne kadar rol aldığım hiçbir filmi izlemedim
Yeşilçam sinemasının önemli ismi Ahmet Mekin: Bugüne kadar rol aldığım hiçbir filmi izlemedim

DELİ OLACAKTIM

Sizi etkileyen roller oldu mu hiç?

Etkilendiğim oluyor tabii. Olmaz olur mu?

Örnek verebilir misiniz?

Bir Adam Yaratmak diye felsefik bir film vardı. Deli mi, değil mi belli olmayan bir adamı oynuyordum. Biraz abartsam deli, normal oynasam olmuyor. O çizgiyi tutturarak sonuna kadar çalıştım. Biraz daha çalışsaydım belki de tımarhaneye ben gidecektim. Yani bazı şeylerin etkisinde kalıyorsunuz. Ama iş bitti mi bırakmak lazım. Bazıları onu özel hayatında da sürdürüyor. Filmde kahraman oynuyorsa özel hayatında da kahraman gibi davranıyor. O iş sette bitiyor.

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Yeşilçam sinemasının önemli ismi : Bugüne kadar rol aldığım hiçbir filmi izlemedim
Yeşilçam sinemasının önemli ismi Ahmet Mekin: Bugüne kadar rol aldığım hiçbir filmi izlemedim

Canlandırdığınız rolün tesiri altında kaldığınız oldu mu hiç?

Tesiri devam eden roller olmadı. Rolün etkisinde kalırsan olmaz. O zaman "Kadirizm" gibi bir şey çıkar ortaya. Her yerde kabadayı olursun ya da aptalı oynuyorsan aptal olursun.

Necip Fazıl ile tanıştınız mı hiç?

Hayır, tanışmadım. Hiç sete gelmedi. Bazı yazarlar sete gelir. Tanışır. Film hakkında konuşursun. Mesela Küçük Ağa'yı çektiğimizde Tarık Buğra gelmişti. Başka yazarlar da öyle. Hem tanışırlar hem de sizden bir öneri varsa onları da dinlerler. Necip Fazıl'ı hiç hatırlamıyorum. Böyle bir şey olmadı.

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Yeşilçam sinemasının önemli ismi : Bugüne kadar rol aldığım hiçbir filmi izlemedim
Yeşilçam sinemasının önemli ismi Ahmet Mekin: Bugüne kadar rol aldığım hiçbir filmi izlemedim

ZORU SEVİYORUM

Tarık Buğra ile ne konuşurdunuz?

Tarık Buğra ile film hakkında görüştük. Benim görüşlerimi aldı ve uyguladı. Çünkü çalışırken motomot çekmiyorsunuz. Bazen oyuncunun da role ilave edeceği şeyler oluyor. Yazar sinemayı düşünerek yazmıyor ki... Roman olarak yazıyor, filme çekilirken de birtakım değişiklikler oluyor.

Filmden sonra da ilişkiniz devam etti mi?

Film süresince görüştük. Filmden sonra da bir iki kere görüştük.

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