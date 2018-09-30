Yeşilçam sinemasının önemli ismi Ahmet Mekin: Bugüne kadar rol aldığım hiçbir filmi izlemedim

Başladıktan sonra hiç sevmediniz mi? Severek yapmadınız mı?

Severek yaptığım şeyler olmuştur mutlaka. Ama içinde büyük bir tutku şeklinde yok. Bazı arkadaşlarda var. Sinemayı seviyorlar, benim öyle bir tutkum olmadı. Geliyorum, yapıyorum. İşim bitiyor. Sinemayı üç defa bıraktım. Hep bir şeyler yapacağım diye bıraktım ama döndüm. Daha doğrusu döndürdüler.

Peki bu durum canlandırdığınız rollere nasıl yansıyordu?

İşte bu yeteneğe giriyor. Biraz da gözleme. Ben iyi bir gözlemciyim. Hikayeyi okuyup kafanızda bitiriyorsunuz. Sevmiyorum derken de nefret ediyorum değil tabii.

Sinemaya altmış yılınızı verdiniz. Sonunda iyi ki diyor musunuz?

Başka bir iş yapmayacağıma göre iyi ki diyorum.