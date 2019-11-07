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Yıllar önce gelen gizemli ziyaretçiler 'yi böyle fotoğrafladı

Tozlu arşivlerden çıkan uzun yıllar önce çekilmiş bu fotoğrafları sizi geçmişe götürecek. Nostaljik karelerde İstanbul'un önemli noktalarının 1960 ve 70'li yıllara ait fotoğrafları var. 1970'lerde otobüsle Avrupa'dan gelen gençler uzun Asya yolculuğu öncesi İstanbul'da Dönemin hippilerin buluşma noktası ise Tarlabaşı'ndaki çorbacılardı.Sultanahmet, Taksim gibi bölgelerde konaklardı. İşte o gelen ziyaretçilerin kimileri İstanbul'u fotoğraflamayı da ihmal etmedi. Yıllar sonra da o kareler ortaya çıktı!

Giriş Tarihi: 07.11.2019 15:09 Güncelleme Tarihi: 07.11.2019 15:26
Yıllar önce gelen gizemli ziyaretçiler Türkiye'yi böyle fotoğrafladı

Zamanın su gibi akıp gittiğine şahitlik edeceğiniz kareler yıllar sonra ortaya çıktı!

Yıllar önce gelen gizemli ziyaretçiler Türkiye'yi böyle fotoğrafladı

1970'lerde otobüsle Avrupa'dan gelen gençler uzun Asya yolculuğu öncesi 'da Sultanahmet, Taksim gibi bölgelerde konaklardı.

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Yıllar önce gelen gizemli ziyaretçiler Türkiye'yi böyle fotoğrafladı

Dönemin hippilerin buluşma noktası ise Tarlabaşı'ndaki çorbacılardı.

Yıllar önce gelen gizemli ziyaretçiler Türkiye'yi böyle fotoğrafladı

Indiana Üniversitesi, Charles W. Cushman fotoğraf koleksiyonundan eski fotoğrafları çıktı.

Yıllar önce gelen gizemli ziyaretçiler Türkiye'yi böyle fotoğrafladı

Günümüze kıyasla daha tenha görülen 'un bu fotoğrafları 1965 yılında çekilmiş.

Yıllar önce gelen gizemli ziyaretçiler Türkiye'yi böyle fotoğrafladı

İşte sadece abideleriyle değil, tabiatıyla bir tarih olan 'un eski fotoğrafları...

Yıllar önce gelen gizemli ziyaretçiler Türkiye'yi böyle fotoğrafladı
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