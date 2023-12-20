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Haberler Galeri "10 yüz bin milyon baloncuk yuttum" sözü ile yakaladığı şöhret kısa sürmüştü... Gazoz reklamının minik yıldızını şimdi tanımak imkansız!
Giriş Tarihi: 20.12.2023 11:22 Güncelleme Tarihi: 20.12.2023 11:50

"10 yüz bin milyon baloncuk yuttum" sözü ile yakaladığı şöhret kısa sürmüştü... Gazoz reklamının minik yıldızını şimdi tanımak imkansız!

Pembe mayosu, güneş gözlükleri, kıvırcık saçları ve rol arkadaşı beyaz ayısı ile hayatımıza giren "10 yüz bin milyon baloncuk yuttum" repliği ile hafızalara kazınan minik yıldız Seda Renda şimdilerde bambaşka bir hayat yaşıyor. Çok küçük yaşta şöhret basamaklarını üçer, beşer tırmandılar ama şimdi tanınmaz haldeler... Bir dönemin çocuk yıldızlarını yıllar öyle bir değiştirdi ki... Ekranlara sevimliliği ile damga vuran çocuk yıldızlardan biri de '10 yüz bin milyon baloncuk yuttum" Seda Renda idi. Henüz 5 yaşındayken dönemin ünlü içecek markalarında birinin yüzü olmuş ve söyleyemediği cümle ona şöhreti de beraberinde getirmişti. İşte "on yüz bin milyon baloncuk yuttum" Seda Renda'nın son hali ve sizin için derlediğimiz çocuk yıldızların değişimleri...

10 yüz bin milyon baloncuk yuttum sözü ile yakaladığı şöhret kısa sürmüştü... Gazoz reklamının minik yıldızını şimdi tanımak imkansız!

Henüz 5 yaşındayken dönemin ünlü içecek markalarında birinin yüzü olmuş ve söyleyemediği cümle ona şöhreti de beraberinde getirmişti. Çocuk yıldızın şöhreti kısa sürmüş ve adeta sırra kadem basmıştı...

10 yüz bin milyon baloncuk yuttum sözü ile yakaladığı şöhret kısa sürmüştü... Gazoz reklamının minik yıldızını şimdi tanımak imkansız!

Pembe mayosu, güneş gözlükleri, kıvırcık saçları ve rol arkadaşı beyaz ayısı ile hayatımıza giren "10 yüz bin milyon baloncuk yuttum" repliği ile hafızalara kazınan minik yıldız Seda Renda şimdilerde bambaşka bir hayat yaşıyor.

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10 yüz bin milyon baloncuk yuttum sözü ile yakaladığı şöhret kısa sürmüştü... Gazoz reklamının minik yıldızını şimdi tanımak imkansız!

Çok küçük yaşta şöhret basamaklarını üçer, beşer tırmandılar ama şimdi tanınmaz haldeler... Bir dönemin çocuk yıldızlarını yıllar öyle bir değiştirdi ki... Ekranlara sevimliliği ile damga vuran çocuk yıldızlardan biri de '10 yüz bin milyon baloncuk yuttum" Seda Renda idi.

"10 yüz bin milyon baloncuk yuttum" sözü ile şöhreti yakalayan Seda Renda şimdi tanınmaz halde | Video

10 yüz bin milyon baloncuk yuttum sözü ile yakaladığı şöhret kısa sürmüştü... Gazoz reklamının minik yıldızını şimdi tanımak imkansız!

Evlenip, anne olan ve bambaşka bir iş yapan Seda Renda Akalan'ı şimdi tanımak çok zor. İşte "10 yüz bin milyon baloncuk yuttum" Seda Renda'nın son hali ve sizin için derlediğimiz çocuk yıldızların değişimleri...

10 yüz bin milyon baloncuk yuttum sözü ile yakaladığı şöhret kısa sürmüştü... Gazoz reklamının minik yıldızını şimdi tanımak imkansız!

90'lı yılların sonu, 2000'li yılların başında popüler olan Küçük Onur yani tam adıyla Onur Sarıkaya, şimdilerde 39 yaşında. Küçük Onur'un son hali "yıllar ona acımamış" dedirtti.

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