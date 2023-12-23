Giriş Tarihi: 23.12.2023 07:30 Güncelleme Tarihi: 23.12.2023 07:40

12 yıl sonra oyunculuğa dönen Yasemin Özilhan'ın süper lüks evi görenleri büyüledi! Sosyal medya yıkıldı!

12 yıl sonra setlere dönmeye hazırlanan, bir dönemin doktor Ela'sı Yasemin Özilhan yaptığı paylaşımlarla sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. 1.5 milyon takipçisi ile sosyal medyanın dikkat çeken isimlerinden olan sosyetik güzel, her zaman fit görüntüsüyle ilgi odağı olmayı başarıyor. Sosyetenin en gözde isimlerinden Yasemin Özilhan kesenin ağzını açmıştı. Kızları Emine, Ela ve evcil hayvanlarıyla Boğaz manzaralı lüks bir villada yaşayan sosyetik çift Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan, spor tutkularını evlerine taşımıştı. Düzenli spor sayesinde formda kalan Özilhan çifti, villalarının alt katını adeta profesyonel bir spor salonuna dönüştürmüştü. 38 yaşındaki sosyetik güzelin hayatında en çok merak edilen biri de yaşadığı ev. İşte Yasemin Özilhan'ın süper lüks villası…