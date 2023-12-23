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Haberler Galeri 12 yıl sonra oyunculuğa dönen Yasemin Özilhan'ın süper lüks evi görenleri büyüledi! Sosyal medya yıkıldı!
Giriş Tarihi: 23.12.2023 07:30 Güncelleme Tarihi: 23.12.2023 07:40

12 yıl sonra oyunculuğa dönen Yasemin Özilhan'ın süper lüks evi görenleri büyüledi! Sosyal medya yıkıldı!

12 yıl sonra setlere dönmeye hazırlanan, bir dönemin doktor Ela'sı Yasemin Özilhan yaptığı paylaşımlarla sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. 1.5 milyon takipçisi ile sosyal medyanın dikkat çeken isimlerinden olan sosyetik güzel, her zaman fit görüntüsüyle ilgi odağı olmayı başarıyor. Sosyetenin en gözde isimlerinden Yasemin Özilhan kesenin ağzını açmıştı. Kızları Emine, Ela ve evcil hayvanlarıyla Boğaz manzaralı lüks bir villada yaşayan sosyetik çift Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan, spor tutkularını evlerine taşımıştı. Düzenli spor sayesinde formda kalan Özilhan çifti, villalarının alt katını adeta profesyonel bir spor salonuna dönüştürmüştü. 38 yaşındaki sosyetik güzelin hayatında en çok merak edilen biri de yaşadığı ev. İşte Yasemin Özilhan'ın süper lüks villası

12 yıl sonra oyunculuğa dönen Yasemin Özilhan’ın süper lüks evi görenleri büyüledi! Sosyal medya yıkıldı!

Doktorlar dizisi ile hafızalara kazınan Yasemin Ergene 2011'de İzzet Özilhan'la evlenmiş ve oyunculuğu bırakmıştı. Doktorlar'ın Ela'sı olarak hafızalarda yer edinen Yasemin Özilhan aradan geçen yıllarda estetikle öyle bir değişti ki neredeyse bambaşka iki insan ortaya çıktı.

12 yıl sonra oyunculuğa dönen Yasemin Özilhan’ın süper lüks evi görenleri büyüledi! Sosyal medya yıkıldı!

Şimdilerde sosyetenin gözde isimlerinden olan Yasemin Özilhan'ın son olarak setlere dönme kararı aldığı öğrenildi.

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12 yıl sonra oyunculuğa dönen Yasemin Özilhan’ın süper lüks evi görenleri büyüledi! Sosyal medya yıkıldı!

Yasemin Özilhan, genç bir oyuncuyken rol aldığı dizinin çekildiği hastanenin sahibi Özilhan Ailesi'nin oğlu İzzet Özilhan ile tanışıp evlenince mesleğini bırakmıştı. 12 yıl sonra geri dönmeye hazırlanan Yasemin Özilhan'ın iddialı bir dizide yer alacağı ortaya çıktı.

12 yıl sonra oyunculuğa dönen Yasemin Özilhan’ın süper lüks evi görenleri büyüledi! Sosyal medya yıkıldı!

1.5 milyon takipçisi ile sosyal medyanın dikkat çeken isimlerinden olan sosyetik güzel, her zaman fit görüntüsüyle ilgi odağı olmayı başarıyor.

12 yıl sonra oyunculuğa dönen Yasemin Özilhan’ın süper lüks evi görenleri büyüledi! Sosyal medya yıkıldı!

İki kızları ve evcil hayvanlarıyla Boğaz manzaralı lüks bir villada yaşayan sosyetik çift Yasemin ile İzzet Özilhan, spor tutkularını evlerine taşımıştı.

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