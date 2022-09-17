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Haberler Galeri 14 yaşındayken anne olan Safiye Soyman MS hastası oğlu Harun'un sağlıklı halini paylaştı! Yürekleri sızlatan poz!
Giriş Tarihi: 17.09.2022 13:53 Güncelleme Tarihi: 17.09.2022 13:59

14 yaşındayken anne olan Safiye Soyman MS hastası oğlu Harun'un sağlıklı halini paylaştı! Yürekleri sızlatan poz!

Türkiye'nin önemli isimlerinden ses sanatçısı Safiye Soyman hayat hikayesi ile de şaşırtıyor. Safiye Soyman'ı sosyal medyanın gündemine oturtan fotoğraf yıllar yıllar öncesine ait. Safiye Soyman'ın oğlu Harun ile sosyal medya hesabından paylaştığı nostaljik fotoğraf herkesi hüzne boğdu. Safiye Soyman'ın llk bebeğini kucağına aldığında 14 yaşında olduğunu öğrenen hayranları şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Safiye Soyman'ın kızı Ümran Akaröz çok göz önünde bulunmasa da Safiye Soyman'ın oğlu Harun sanatçının hayranları tarafından daha çok tanınıyor. 61 yaşındaki Türk Sanat Müziği sanatçısı Safiye Soyman'ın oğlu Harun, 23 yıldır MS (Multipl Skleroz) hastalığıyla mücadele ediyor. İşte Safiye Soyman'ın oğlu Harun Akaröz sağlıklıyken birlikte gittikleri Amerika tatilinde çekildikleri o kare...

14 yaşındayken anne olan Safiye Soyman MS hastası oğlu Harun’un sağlıklı halini paylaştı! Yürekleri sızlatan poz!

ünlü sanatçı Safiye Soyman, sosyal medya hesabından herkesi duygu seline boğan bir paylaşım gerçekleştirdi.

14 yaşındayken anne olan Safiye Soyman MS hastası oğlu Harun’un sağlıklı halini paylaştı! Yürekleri sızlatan poz!

Türkiye'nin önemli isimlerinden ses sanatçısı Safiye Soyman hayat hikayesi ile de şaşırtıyor. Safiye Soyman'ı sosyal medyanın gündemine oturtan fotoğraf yıllar yıllar öncesine ait.

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14 yaşındayken anne olan Safiye Soyman MS hastası oğlu Harun’un sağlıklı halini paylaştı! Yürekleri sızlatan poz!

Safiye Soyman'ın oğlu Harun ile sosyal medya hesabından paylaştığı nostaljik fotoğraf herkesi hüzne boğdu. 61 yaşındaki Türk Sanat Müziği sanatçısı Safiye Soyman'ın oğlu Harun, 23 yıldır MS (Multipl Skleroz) hastalığıyla mücadele ediyor.

14 yaşındayken anne olan Safiye Soyman MS hastası oğlu Harun’un sağlıklı halini paylaştı! Yürekleri sızlatan poz!

"AMERİKA'YA GİTMİŞTİK"

Safiye Soyman, eski eşi Ziya Akaröz ile evliliğinden dünyaya gelen Harun Akaröz ile verdiği bu pozu Instagram'dan paylaştı. Ünlü şarkıcının, "Hastalanmadan önce oğlum Harun'la konsere gitmiştik, Amerika Dallas Teksas'ta hatıra fotoğrafı çektirmiştik" notunu düştüğü gönderiye 'tekrar geçmiş olsun' yorumları yağdı.

14 yaşındayken anne olan Safiye Soyman MS hastası oğlu Harun’un sağlıklı halini paylaştı! Yürekleri sızlatan poz!

Daha önce kendisinin çocukluk hallerini paylaşan Safiye Soyman büyük ilgi görmüştü.

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