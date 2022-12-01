Giriş Tarihi: 01.12.2022 06:59
Güncelleme Tarihi: 01.12.2022
07:05
15 yıl çocuk hasreti çekmişlerdi... Ünlü çift Eda Özülkü ile Metin Özülkü'nün ikizleri kocaman oldu!
Sevilen şarkıları ile bir döneme damga vuran müzisyen çift Eda Özülkü ve Metin Özülkü sosyal medyada ilgi odağı oldular. 1988 yılından evlenen Eda Özülkü ve Metin Özülkü çifti tam 15 yıl evlat hasreti çektikten sonra 2004 yılında ikizlerini kucaklarına almışlardı. Şimdilerde 18 yaşında olan Eda Özülkü ve Metin Özülkü çiftinin ikizleri Baran ve Volkan'ı görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Evliliklerinde 34 yılı geride bırakan sanatçılar Eda Özülkü ve Metin Özülkü çifti sosyal medyada en çok merak edilenlerden oldu. İşte magazinden uzak yaşantıları ile parmakla gösterilen ünlülerden olan Eda Özülkü ve Metin Özülkü ile ikizleri Baran ve Volkan...