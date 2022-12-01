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Haberler Galeri 15 yıl çocuk hasreti çekmişlerdi... Ünlü çift Eda Özülkü ile Metin Özülkü'nün ikizleri kocaman oldu!
Giriş Tarihi: 01.12.2022 06:59 Güncelleme Tarihi: 01.12.2022 07:05

15 yıl çocuk hasreti çekmişlerdi... Ünlü çift Eda Özülkü ile Metin Özülkü'nün ikizleri kocaman oldu!

Sevilen şarkıları ile bir döneme damga vuran müzisyen çift Eda Özülkü ve Metin Özülkü sosyal medyada ilgi odağı oldular. 1988 yılından evlenen Eda Özülkü ve Metin Özülkü çifti tam 15 yıl evlat hasreti çektikten sonra 2004 yılında ikizlerini kucaklarına almışlardı. Şimdilerde 18 yaşında olan Eda Özülkü ve Metin Özülkü çiftinin ikizleri Baran ve Volkan'ı görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Evliliklerinde 34 yılı geride bırakan sanatçılar Eda Özülkü ve Metin Özülkü çifti sosyal medyada en çok merak edilenlerden oldu. İşte magazinden uzak yaşantıları ile parmakla gösterilen ünlülerden olan Eda Özülkü ve Metin Özülkü ile ikizleri Baran ve Volkan...

15 yıl çocuk hasreti çekmişlerdi... Ünlü çift Eda Özülkü ile Metin Özülkü’nün ikizleri kocaman oldu!

Sevilen şarkıları ile bir döneme damga vuran müzisyen çift Eda Özülkü ve Metin Özülkü sosyal medyada ilgi odağı oldular.

15 yıl çocuk hasreti çekmişlerdi... Ünlü çift Eda Özülkü ile Metin Özülkü’nün ikizleri kocaman oldu!

Aşklarıyla adeta yıllara meydan okuyan Eda-Metin Özülkü çifti mutlu evlilikleriyle sanat camiasının parmakla gösterilen isimlerinden.

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15 yıl çocuk hasreti çekmişlerdi... Ünlü çift Eda Özülkü ile Metin Özülkü’nün ikizleri kocaman oldu!

İkiz erkek çocuk annesi olan Eda Özülkü son olarak, İpek Açar'ın programına konuk oldu.

15 yıl çocuk hasreti çekmişlerdi... Ünlü çift Eda Özülkü ile Metin Özülkü’nün ikizleri kocaman oldu!

56 yaşındaki sanatçı güzelliğiyle dikkat çekerken İpek Açar ile sohbetinde, torun açıklaması ile şaşaırttı.

15 yıl çocuk hasreti çekmişlerdi... Ünlü çift Eda Özülkü ile Metin Özülkü’nün ikizleri kocaman oldu!

Eda Özülkü "Torun bakmayacağım. 'Anneanneler torun bakar' gibi bir imaj var. Göz kulak olurum tabii ama annem de bana 'Bana güvenip çocuk yapma' demişti" sözleriyle espri yaptı.

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