Giriş Tarihi: 27.04.2024 09:17
15 yıl çocuk özlemi çekmişlerdi! Eda Özülkü ile Metin Özülkü'nün ikizleri kocaman oldu! “Biri annesine benziyor diğeri babasına”
Sanat camiasının örnek çiftlerinden olan Eda Özülkü ile Metin Özülkü sosyal medyanın gündemine oturdu. Unutulmaz şarkılar ile bir döneme damga vuran müzisyen çift Eda Özülkü ve Metin Özülkü'nün hayatı merak konusu oldu. 1988 yılından evlenen Eda Özülkü ve Metin Özülkü çifti tam 15 yıl evlat özlemi çektikten sonra 2004 yılında ikizlerini kucaklarına almışlardı. Şimdilerde 19 yaşında olan Eda Özülkü ve Metin Özülkü çiftinin ikizleri Baran ve Volkan'ı görenler şoke oluyor. İşte gözlerden uzak yaşantıları ile parmakla gösterilen ünlülerden olan Eda Özülkü ve Metin Özülkü ile ikizleri Baran ve Volkan...