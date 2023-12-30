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Haberler Galeri 15 yıl çocuk özlemi çekmişlerdi... Eda Özülkü ile Metin Özülkü'nün ikizleri yakışıklı delikanlı oldu! Sosyal medya yıkıldı
Giriş Tarihi: 30.12.2023 07:11

15 yıl çocuk özlemi çekmişlerdi... Eda Özülkü ile Metin Özülkü'nün ikizleri yakışıklı delikanlı oldu! Sosyal medya yıkıldı

Unutulmaz şarkılar ile bir döneme damga vuran müzisyen çift Eda Özülkü ve Metin Özülkü sosyal medyada gündem oldu. 1988 yılından evlenen Eda Özülkü ve Metin Özülkü çifti tam 15 yıl evlat özlemi çektikten sonra 2004 yılında ikizlerini kucaklarına almışlardı. Şimdilerde 19 yaşında olan Eda Özülkü ve Metin Özülkü çiftinin ikizleri Baran ve Volkan'ı görenler şoke oluyor. Evliliklerinde 35 yılı geride bırakan Eda Özülkü ve Metin Özülkü çifti magazin gündeminin merak edilenlerinden oldu. İşte gözlerden uzak yaşantıları ile parmakla gösterilen ünlülerden olan Eda Özülkü ve Metin Özülkü ile ikizleri Baran ve Volkan...

15 yıl çocuk özlemi çekmişlerdi... Eda Özülkü ile Metin Özülkü’nün ikizleri yakışıklı delikanlı oldu! Sosyal medya yıkıldı

Sevilen şarkıları ile bir döneme damga vuran müzisyen çift Eda Özülkü ve Metin Özülkü sosyal medyada ilgi odağı oldular. Aşklarıyla adeta yıllara meydan okuyan Eda-Metin Özülkü çifti mutlu evlilikleriyle sanat camiasının parmakla gösterilen isimlerinden.

15 yıl çocuk özlemi çekmişlerdi... Eda Özülkü ile Metin Özülkü’nün ikizleri yakışıklı delikanlı oldu! Sosyal medya yıkıldı

İkiz erkek çocuk annesi olan Eda Özülkü, zaman zaman ikizleriyle paylaşımlar yapıyor.

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15 yıl çocuk özlemi çekmişlerdi... Eda Özülkü ile Metin Özülkü’nün ikizleri yakışıklı delikanlı oldu! Sosyal medya yıkıldı

57 yaşındaki sanatçı güzelliğiyle dikkat çekiyor...

15 yıl çocuk özlemi çekmişlerdi... Eda Özülkü ile Metin Özülkü’nün ikizleri yakışıklı delikanlı oldu! Sosyal medya yıkıldı

Eda Özülkü katıldıgı programda "Torun bakmayacağım. 'Anneanneler torun bakar' gibi bir imaj var. Göz kulak olurum tabii ama annem de bana 'Bana güvenip çocuk yapma' demişti" sözleriyle espri yapmıştı.

15 yıl çocuk özlemi çekmişlerdi... Eda Özülkü ile Metin Özülkü’nün ikizleri yakışıklı delikanlı oldu! Sosyal medya yıkıldı

1988 yılından evlenen Eda Özülkü ve Metin Özülkü çifti tam 15 yıl evlat hasreti çektikten sonra 2004 yılında ikizlerini kucaklarına almışlardı.

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