15 yıldır koşturuyorum

Bir ay içinde arka arkaya iki single çıkardı. Biri sözleri Ingilizce olan I Don't Wanna Fall Down, digeri ise 6. Cadde adı altında yayınladıgı Sen de Beni Hatırla. 6. Cadde, aslında Aydın'ın 1999'da kurdugu ilk grubunun adı. Hatta grup 2003'te katıldıgı müzik yarısmasında birinci olmus, her sey de bu birincilikle baslamıstı. Aradan 15 yıl geçti, Aydın Türkiye'nin en sevilen müzisyenlerinden biri oldu. Hem geçen günleri konusmak, hem de gelecege yönelik projelerini dinlemek için bir araya geldik.



- Ahmet Kalabay'la birlikte 6. Cadde'yi tekrar aktif hale getirdiniz. Uzun bir aradan sonra tekrar iki kisi olmak nasıl bir duygu?

- 15 yıldır kosturuyorum, üzerimde çok baskı var. Altıncı Cadde'de de noktasına, virgülüne kadar olaya dahilim ama bu sorumlulugu ve yükü paylasıyoruz. Grubun sadece bir elemanıyım.

