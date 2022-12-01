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Haberler Galeri 186 bin TL nafaka olur mu? Cem Yılmaz olursa bal gibi olur!
Giriş Tarihi: 01.12.2022 07:17 Güncelleme Tarihi: 01.12.2022 07:19

186 bin TL nafaka olur mu? Cem Yılmaz olursa bal gibi olur!

Ahu Yağtu ile Cem Yılmaz, 20 aylık evliliklerini 2013 yılında bitirdi. Ünlü komedyen boşanmanın ardından eski eşi Ahu Yağtu'ya 10 bin dolar nafaka ödemeye başladı. 2022 yılında ise Yılmaz dolar kurundaki artış ve pandemi koşulları nedeniyle nafakanın indirilmesi için eşi Yağtu'ya dava açtı. em Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu'ya ödediği 10 bin dolarlık nafakanın dövizdeki yükseliş gerekçe gösterilerek 70 bin TL'ye düşürüldüğü mahkeme kararını, istinaf mahkemesi reddetti. Son mahkeme kararına göre 20 ay evli kaldığı Yağtu'ya ayda 10 bin dolar, yani 186 bin lira nafaka ödemeye devam edecek. Peki 186 bin TL nafaka olur mu? Cem Yılmaz olursa bal gibi olur!

MEVLÜT TEZEL
186 bin TL nafaka olur mu? Cem Yılmaz olursa bal gibi olur!

Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu'ya ödediği 10 bin dolarlık nafakanın dövizdeki yükseliş gerekçe gösterilerek 70 bin TL'ye düşürüldüğü mahkeme kararını, istinaf mahkemesi reddetti.

186 bin TL nafaka olur mu? Cem Yılmaz olursa bal gibi olur!

Yılmaz'ın kararı temyize taşıma hakkı var. Lakin son mahkeme kararına göre 20 ay evli kaldığı Yağtu'ya ayda 10 bin dolar, yani 186 bin lira nafaka ödemeye devam edecek.

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186 bin TL nafaka olur mu? Cem Yılmaz olursa bal gibi olur!

Nafaka 70 bin TL'ye düşürüldüğünde "70 bin TL az" diye yazmıştım. Şimdi 186 bin TL nafaka mı olur diye karara kızanlar oldu!

186 bin TL nafaka olur mu? Cem Yılmaz olursa bal gibi olur!

Cem Yılmaz olursa bal gibi olur!

186 bin TL nafaka olur mu? Cem Yılmaz olursa bal gibi olur!

Durun, hemen kızmayın! O zaman da yazdım; ünlülerin boşanması da pahalı olur. Onlar sıradan insanlar değil!

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