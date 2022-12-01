Giriş Tarihi: 01.12.2022 07:17
Güncelleme Tarihi: 01.12.2022
07:19
186 bin TL nafaka olur mu? Cem Yılmaz olursa bal gibi olur!
Ahu Yağtu ile Cem Yılmaz, 20 aylık evliliklerini 2013 yılında bitirdi. Ünlü komedyen boşanmanın ardından eski eşi Ahu Yağtu'ya 10 bin dolar nafaka ödemeye başladı. 2022 yılında ise Yılmaz dolar kurundaki artış ve pandemi koşulları nedeniyle nafakanın indirilmesi için eşi Yağtu'ya dava açtı. em Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu'ya ödediği 10 bin dolarlık nafakanın dövizdeki yükseliş gerekçe gösterilerek 70 bin TL'ye düşürüldüğü mahkeme kararını, istinaf mahkemesi reddetti. Son mahkeme kararına göre 20 ay evli kaldığı Yağtu'ya ayda 10 bin dolar, yani 186 bin lira nafaka ödemeye devam edecek. Peki 186 bin TL nafaka olur mu? Cem Yılmaz olursa bal gibi olur!