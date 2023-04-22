2 ayda 18 kilo veren Bülent Serttaş’ın zayıflama sırrı ne? Bülent Serttaş açıkladı:72 paket margarine denk geliyormuş...

Ünlü sanatçı Bülent Serttaş, 'Neler Umdum Neler Buldum' adlı yeni şarkısını müzikseverlerin beğenisine sundu. Kliplerindeki eğlenceli tavırlarıyla dikkat çeken ünlü şarkıcı, slov şarkısıyla da adından bir kez daha söz ettirecek. Yıllardır takım elbise ile gördüğümüz Bülent Serttaş, yeni tarzıyla da beğeni toplarken verdiği 18 kilo ile bambaşka bir görünüme kavuştu. Sinan Özedincik ile Sonat Bahar'ın sunduğu, A para ekranlarında yayınlanan Biz Bize programına konuk olan Bülent Serttaş zayıflama sırrını açıkladı. Verdiği 18 kilonun 72 paket margarine denk gelmesine dikkat çeken Bülent Serttaş yeni görüntüsüyle beğeni topladı.