2 ayda 18 kilo veren Bülent Serttaş’ın zayıflama sırrı ne? Bülent Serttaş açıkladı:72 paket margarine denk geliyormuş...

Sinan Özedincik ile Sonat Bahar'ın sunduğu, A para ekranlarında yayınlanan Biz Bize programına konuk olan Bülent Serttaş zayıflama sırrını açıklarken kariyeriyle ilgili de samimi paylaşımlarda da bulundu.

-Sadece diyetle bol yürüyüşle 18 kilo verdim 2 ayda. 72 paket margarine denk geliyormuş 18 kilo. Un, şeker ve tuzdan kaçındım.

-Yeni şarkım 'Neler Umdum Neler Buldum'u çıkardık. Klip yönetmenliğini ise eşim Selvi Serttaş yaptı.

-Eşim Allah'ın bana lütfudur, bana her konuda yardımcı. O benim CEO'm. Allah onu başımızdan eksik etmesin. O isteyecek, ben yapacağım. Bu kılıbıklık değil, bu sevgi. O yüzden "İtaat et, rahat et" diyorum.

-Benim hayat felsefem sevmek. Ne olursa olsun her şeye rağmen ben hayatı ve insanları çok seviyorum. İyi olmaya ve iyi giyinmeye çalışıyorum.