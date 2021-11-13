Giriş Tarihi: 13.11.2021 10:14Güncelleme Tarihi: 13.11.2021 10:27
2000'li yıllara damga vuran şarkıcı Nez'in son hali inanılmaz! Şarkıcı Nez yıllara meydan okuyor!
Asıl adı Nezihe Kalkan olan şarkıcı Nez, 2002 yılında kendi adıyla piyasaya sürdüğü ilk albümünde yer alan 'Sakın Ha' şarkısıyla adını geniş kitlelere duyurmuştu. Şarkıcı Nez, uzun süredir sessizliğini koruyordu. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan şarkıcı, son olarak paylaştığı fotoğrafla yine gündem oldu. 2000'li yıllarda şarkılarıyla ortalığı kasıp kavuran Nez derin göğüs dekolteli kırmızı elbisesi ile verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınladı. Nez'in son hali ile yıllara meydan okuması yorumlara yansıdı. İşte geçen yıllara rağmen güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen şarkıcı Nez...