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2018'in en çok kazanan lar listesi açıklandı!

Giriş Tarihi: 24.08.2018 11:44 Güncelleme Tarihi: 24.08.2018 11:48
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2018'in en çok kazanan lar listesi açıklandı!
2018'in en çok kazanan oyuncular listesi açıklandı!

Forbes dergisi, 2018 yılının en çok kazanan erkek ve kadın larını açıkladı. Birinci sırayı erkeklerde George Clooney, kadınlarda ise Scarlett Johansson aldı. BBC'nin haberine göre; George Clooney'nin son dönemde çok fazla yapımda yer almamasına rağmen birinci sıraya gelmesinde Casamigos adındaki tekila şirketinin satışı rol oynuyor.

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2018'in en çok kazanan lar listesi açıklandı!
2018'in en çok kazanan oyuncular listesi açıklandı!

Clooney'nin şirketi Casamigos, içki devi Diageo'ya 1 milyar dolar değerindeki bir anlaşmayla satılmıştı.

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2018'in en çok kazanan lar listesi açıklandı!
2018'in en çok kazanan oyuncular listesi açıklandı!

Forbes'un geçen ay açıkladığı en çok kazanan ünlüler listesinde de Clooney bu sayede ikinci sırada yer almıştı. En çok kazanan lar listesinde aşağıda da görülebileceği gibi en çok dikkat çeken unsurlardan biri, erkek ve kadın oyuncuların gelirleri arasındaki büyük fark.

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2018'in en çok kazanan lar listesi açıklandı!
2018'in en çok kazanan oyuncular listesi açıklandı!

Forbes'un en çok kazanan erkek lar listesi 2018

George Clooney - 239 milyon dolar

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2018'in en çok kazanan lar listesi açıklandı!
2018'in en çok kazanan oyuncular listesi açıklandı!

Dwayne Johnson - 119 milyon dolar

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2018'in en çok kazanan lar listesi açıklandı!
2018'in en çok kazanan oyuncular listesi açıklandı!

Robert Downey Jr - 79 milyon dolar

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2018'in en çok kazanan lar listesi açıklandı!
2018'in en çok kazanan oyuncular listesi açıklandı!

Chris Hemsworth - 64,5 milyon dolar

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