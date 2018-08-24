2018'in en çok kazanan oyuncular listesi açıklandı!

Forbes dergisi, 2018 yılının en çok kazanan erkek ve kadın oyuncularını açıkladı. Birinci sırayı erkeklerde George Clooney, kadınlarda ise Scarlett Johansson aldı. BBC'nin haberine göre; George Clooney'nin son dönemde çok fazla yapımda yer almamasına rağmen birinci sıraya gelmesinde Casamigos adındaki tekila şirketinin satışı rol oynuyor. Clooney'nin şirketi Casamigos, içki devi Diageo'ya 1 milyar dolar değerindeki bir anlaşmayla satılmıştı. Forbes'un geçen ay açıkladığı en çok kazanan ünlüler listesinde de Clooney bu sayede ikinci sırada yer almıştı. En çok kazanan oyuncular listesinde aşağıda da görülebileceği gibi en çok dikkat çeken unsurlardan biri, erkek ve kadın oyuncuların gelirleri arasındaki büyük fark. Forbes'un en çok kazanan erkek oyuncular listesi 2018 George Clooney - 239 milyon dolar Dwayne Johnson - 119 milyon dolar Robert Downey Jr - 79 milyon dolar Chris Hemsworth - 64,5 milyon dolar