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Haberler Galeri 2022'ye en cesur anlarıyla veda etti! Hadise'nin iç çamaşırlı ve bikinili pozları ortalığı yıktı...
Giriş Tarihi: 26.12.2022 10:43 Güncelleme Tarihi: 26.12.2022 11:10

2022'ye en cesur anlarıyla veda etti! Hadise'nin iç çamaşırlı ve bikinili pozları ortalığı yıktı...

İş insanı Mehmet Dinçerler ile 5 aylık evliliğini bitiren Hadise, Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'la aşk yaşadığı haberlerleriyle yeniden gündem olmuştu. 37 yaşındaki popçu, 2022'nin son günlerinde sosyal medya hesabından yıl boyu çektirdiği fotoğrafları paylaştı. Hadise, 2022'ye en cesur anlarıyla veda etti. Hadise'nin iç çamaşırlı ve bikinili pozları ortalığı yıktı...

2022’ye en cesur anlarıyla veda etti! Hadise’nin iç çamaşırlı ve bikinili pozları ortalığı yıktı...

Şarkıcı Hadise Açıkgöz ile iş insanı Mehmet Dinçerler, 30 Nisan'da Çırağan Sarayı'nda aile arasında gerçekleşen törenle dünyaevine girmişti. Ardından ünlü çiftin 5 aylık evliliği olaylı şelikde bitmişti.

2022’ye en cesur anlarıyla veda etti! Hadise’nin iç çamaşırlı ve bikinili pozları ortalığı yıktı...

Dinçerler'in şarkıcıya evlilik teklif ederken verdiği, değerinin 3 milyon TL olduğu konuşulan yüzüğü boşanma aşamasında geri istemesi iddiası magazin gündeminde çok konuşulmuştu.

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2022’ye en cesur anlarıyla veda etti! Hadise’nin iç çamaşırlı ve bikinili pozları ortalığı yıktı...

Hadise'nin, Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'la aşk yaşadığı haberi geçen yıl gündeme bomba gibi düşmüştü.

2022’ye en cesur anlarıyla veda etti! Hadise’nin iç çamaşırlı ve bikinili pozları ortalığı yıktı...

Reza Zarrab'ın Gündeş'le evliyken Hadise'yle birlikte olduğu, ikilinin Amerika'da tatil yaptıkları iddia edilmişti. Haberin çıkmasının ardından şarkıcının Reza Zarab'la WhatsApp üzerinden konuşma yaptığı ve bu konuşmaların dava dosyasına girdiği iddia edilmişti.

2022’ye en cesur anlarıyla veda etti! Hadise’nin iç çamaşırlı ve bikinili pozları ortalığı yıktı...

Dava dosyasına giren yazışmalarda Reza Zarrab'ın "Beni de bitirdin kendini de" diye sitem ettiği Hadise, "Seninle yaşadıklarımdan asla pişman değilim. Kaan'ı rahatlatmak için yaptım. Zan altında kaldım, mecburdum. Bana lütfen saldırma" dediği öğrenilmişti.

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