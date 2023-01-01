2023’e böyle merhaba dedi! Hadise göğüs dekoltesiyle yürek hoplattı

İş insanı Mehmet Dinçerler'le beş ay evli kaldıktan sonra geçtiğimiz eylül ayında boşanan Hadise'nin, Konuşanlar programıyla adını duyuran ve büyük bir hayran kitlesi elde eden komedyen Hasan Can Kaya ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti.