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Haberler Galeri 2023'e böyle merhaba dedi! Hadise göğüs dekoltesiyle yürek hoplattı
Giriş Tarihi: 01.01.2023 14:41 Güncelleme Tarihi: 01.01.2023 14:47

2023'e böyle merhaba dedi! Hadise göğüs dekoltesiyle yürek hoplattı

İş insanı Mehmet Dinçerler ile 5 aylık evliliğini bitiren Hadise, Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'la aşk yaşadığı haberlerleriyle yeniden gündem olmuştu. 37 yaşındaki popçunun adı geçen günlerde ünlü komedyen Hasan Can Kaya ile aşk dedikodularına karışmıştı. Ünlü popçu, 2022 yılında her hareketiyle magazin manşetlerini süslemişti. Hadise, Instagram hesabından yaptığı iddialı paylaşımıyla 2023 yılına merhaba dedi. Hadise göğüs dekoltesiyle adeta yürek hoplattı. İşte Hadise'nin yeni yıl paylaşımları...

2023’e böyle merhaba dedi! Hadise göğüs dekoltesiyle yürek hoplattı

Şarkıcı Hadise Açıkgöz ile iş insanı Mehmet Dinçerler, 30 Nisan'da Çırağan Sarayı'nda aile arasında gerçekleşen törenle dünyaevine girmişti. Ardından ünlü çiftin 5 aylık evliliği olaylı şekilde bitmişti.

2023’e böyle merhaba dedi! Hadise göğüs dekoltesiyle yürek hoplattı

Dinçerler'in şarkıcıya evlilik teklif ederken verdiği, değerinin 3 milyon TL olduğu konuşulan yüzüğü boşanma aşamasında geri istemesi iddiası magazin gündeminde çok konuşulmuştu.

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2023’e böyle merhaba dedi! Hadise göğüs dekoltesiyle yürek hoplattı

İkilinin boşanmalarının yankıları sürerken Hadise'den yeni bir hamle gelmişti. Sosyal medya hesabını paylaşım yağmuruna tutan şarkıcının, birçok fotoğrafındaki ayrıntı dikkat çekmişti.

2023’e böyle merhaba dedi! Hadise göğüs dekoltesiyle yürek hoplattı

Evlilik yüzüğünü her karede gösteren Hadise, "Eski eşi Mehmet Dinçerler ile barıştı mı?" sorularını gündeme getirmişti.

2023’e böyle merhaba dedi! Hadise göğüs dekoltesiyle yürek hoplattı

İş insanı Mehmet Dinçerler'le beş ay evli kaldıktan sonra geçtiğimiz eylül ayında boşanan Hadise'nin, Konuşanlar programıyla adını duyuran ve büyük bir hayran kitlesi elde eden komedyen Hasan Can Kaya ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti.

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