Giriş Tarihi: 01.01.2023 14:41
Güncelleme Tarihi: 01.01.2023
14:47
2023'e böyle merhaba dedi! Hadise göğüs dekoltesiyle yürek hoplattı
İş insanı Mehmet Dinçerler ile 5 aylık evliliğini bitiren Hadise, Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'la aşk yaşadığı haberlerleriyle yeniden gündem olmuştu. 37 yaşındaki popçunun adı geçen günlerde ünlü komedyen Hasan Can Kaya ile aşk dedikodularına karışmıştı. Ünlü popçu, 2022 yılında her hareketiyle magazin manşetlerini süslemişti. Hadise, Instagram hesabından yaptığı iddialı paylaşımıyla 2023 yılına merhaba dedi. Hadise göğüs dekoltesiyle adeta yürek hoplattı. İşte Hadise'nin yeni yıl paylaşımları...