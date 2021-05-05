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Haberler Galeri 20'li yaşlar challenge akımına Uraz Kaygılaroğlu'nun 140 kilo olduğu hali damga vurdu! Uraz Kaygılaroğlu'nun büyük değişimi...
Giriş Tarihi: 05.05.2021 07:24 Güncelleme Tarihi: 05.05.2021 07:31

akımına 'nun 140 kilo olduğu hali damga vurdu! Uraz Kaygılaroğlu'nun büyük değişimi...

'nu ilk kez 2008 yılında dizisi ile karşımıza çıkmış sonrasında 2011 yılında da dizisinde rol almıştı. O zamanlar şuanki görünümünden oldukça farklı olan Uraz Kaygılaroğlu'nu tanımak neredeyse imkansız. Son olarak 'nın 'i olarak ekranda boy gösteren görenleri hayrete düşürdü. sosyal medyada hızla yayılan akımına katılan ünlü isimlerden olan Uraz Kaygılaroğlu 20'li yaş fotosu ile hayranlarına "Her şey mümkün, pes etme" dedi. Uraz Kaygılaroğlu 2017 yılında katıldığı bir canlı yayında 140 kilodan nasıl 76 kiloya düştüğünü açıklamıştı. İşte Uraz Kaygılaroğlu'nun kilolu hali ve ünlü isimlerin 20'li yaşlar paylaşımları...

20'li yaşlar challenge akımına Uraz Kaygılaroğlu'nun 140 kilo olduğu hali damga vurdu! Uraz Kaygılaroğlu'nun büyük değişimi...

'nu ilk kez 2008 yılında dizisi ile karşımıza çıkmış sonrasında 2011 yılında da dizisinde rol almıştı.

20'li yaşlar challenge akımına Uraz Kaygılaroğlu'nun 140 kilo olduğu hali damga vurdu! Uraz Kaygılaroğlu'nun büyük değişimi...

O zamanlar şuanki görünümünden oldukça farklı olan 'nu tanımak neredeyse imkansız.

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20'li yaşlar challenge akımına Uraz Kaygılaroğlu'nun 140 kilo olduğu hali damga vurdu! Uraz Kaygılaroğlu'nun büyük değişimi...

Son olarak 'nın 'i olarak ekranda boy gösteren 'nun kilolu hali görenleri hayrete düşürdü.

20'li yaşlar challenge akımına Uraz Kaygılaroğlu'nun 140 kilo olduğu hali damga vurdu! Uraz Kaygılaroğlu'nun büyük değişimi...

Sosyal medyada hızla yayılan akımına katılan ünlü isimlerden olan 20'li yaş fotosu ile hayranlarına "Her şey mümkün, pes etme" dedi.

20'li yaşlar challenge akımına Uraz Kaygılaroğlu'nun 140 kilo olduğu hali damga vurdu! Uraz Kaygılaroğlu'nun büyük değişimi...

2017 yılında katıldığı bir canlı yayında 140 kilodan nasıl 76 kiloya düştüğünü açıklamıştı.

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