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Haberler Galeri Uraz Kaygılaroğlu 20'li yaşlarda bambaşka biriymiş... Uraz Kaygılaroğlu'nun 140 kiloluk hali olay oldu!
Giriş Tarihi: 05.05.2021 07:24 Güncelleme Tarihi: 06.05.2021 08:31

20'li yaşlarda bambaşka biriymiş... Uraz Kaygılaroğlu'nun 140 kiloluk hali olay oldu!

'nu ilk kez 2008 yılında dizisi ile karşımıza çıkmış sonrasında 2011 yılında da dizisinde rol almıştı. O zamanlar şuanki görünümünden oldukça farklı olan Uraz Kaygılaroğlu'nu tanımak neredeyse imkansız. Son olarak 'nın 'i olarak ekranda boy gösteren görenleri hayrete düşürdü. sosyal medyada hızla yayılan akımına katılan ünlü isimlerden olan Uraz Kaygılaroğlu 20'li yaş fotosu ile hayranlarına "Her şey mümkün, pes etme" dedi. Uraz Kaygılaroğlu 2017 yılında katıldığı bir canlı yayında 140 kilodan nasıl 76 kiloya düştüğünü açıklamıştı. İşte Uraz Kaygılaroğlu'nun kilolu hali ve ünlü isimlerin 20'li yaşlar paylaşımları...

Uraz Kaygılaroğlu 20'li yaşlarda bambaşka biriymiş... Uraz Kaygılaroğlu'nun 140 kiloluk hali olay oldu!

'nu ilk kez 2008 yılında dizisi ile karşımıza çıkmış sonrasında 2011 yılında da dizisinde rol almıştı.

Uraz Kaygılaroğlu 20'li yaşlarda bambaşka biriymiş... Uraz Kaygılaroğlu'nun 140 kiloluk hali olay oldu!

O zamanlar şuanki görünümünden oldukça farklı olan 'nu tanımak neredeyse imkansız.

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Uraz Kaygılaroğlu 20'li yaşlarda bambaşka biriymiş... Uraz Kaygılaroğlu'nun 140 kiloluk hali olay oldu!

Son olarak 'nın 'i olarak ekranda boy gösteren 'nun kilolu hali görenleri hayrete düşürdü.

Uraz Kaygılaroğlu 20'li yaşlarda bambaşka biriymiş... Uraz Kaygılaroğlu'nun 140 kiloluk hali olay oldu!

Sosyal medyada hızla yayılan akımına katılan ünlü isimlerden olan 20'li yaş fotosu ile hayranlarına "Her şey mümkün, pes etme" dedi.

Uraz Kaygılaroğlu 20'li yaşlarda bambaşka biriymiş... Uraz Kaygılaroğlu'nun 140 kiloluk hali olay oldu!

2017 yılında katıldığı bir canlı yayında 140 kilodan nasıl 76 kiloya düştüğünü açıklamıştı.

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