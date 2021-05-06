Uraz Kaygılaroğlu 20'li yaşlarda bambaşka biriymiş... Uraz Kaygılaroğlu'nun 140 kiloluk hali olay oldu!

Uraz Kaygılaroğlu'nu ilk kez 2008 yılında Es Es dizisi ile karşımıza çıkmış sonrasında 2011 yılında da Pis Yedili dizisinde rol almıştı. O zamanlar şuanki görünümünden oldukça farklı olan Uraz Kaygılaroğlu'nu tanımak neredeyse imkansız. Son olarak Sefirin Kızı'nın Gediz'i olarak ekranda boy gösteren Uraz Kaygılaroğlu'nun kilolu hali görenleri hayrete düşürdü. sosyal medyada hızla yayılan 20'li yaşlar challenge akımına katılan ünlü isimlerden olan Uraz Kaygılaroğlu 20'li yaş fotosu ile hayranlarına "Her şey mümkün, pes etme" dedi. Uraz Kaygılaroğlu 2017 yılında katıldığı bir canlı yayında 140 kilodan nasıl 76 kiloya düştüğünü açıklamıştı. İşte Uraz Kaygılaroğlu'nun kilolu hali ve ünlü isimlerin 20'li yaşlar paylaşımları...