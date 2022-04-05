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Haberler Galeri 21 yıl önce İstanbul'u terk edip Bodrum'a yerleşen Merve İldeniz ortaya çıktı! 90’lı yılların ünlü mankeninden 'yalnızlık' itirafı!
Giriş Tarihi: 05.04.2022 09:29 Güncelleme Tarihi: 05.04.2022 09:30

21 yıl önce İstanbul'u terk edip Bodrum'a yerleşen Merve İldeniz ortaya çıktı! 90’lı yılların ünlü mankeninden 'yalnızlık' itirafı!

90'lı yılların en çok konuşulan isimlerinden biriydi... Manken Merve İldeniz, 21 yıl önce her şeyi bırakıp Bodrum'a yerleşmişti. Bir dönem Metin Arolat'ın seslendirdiği 'Dert Değil' şarkısının klibiyle de hafızalara kazınan ünlü manken Merve İldeniz, verdiği bir röportaj ile yıllar sonra ortaya çıktı. Kameralardan uzak, kızıyla sakin bir hayat yaşayan İldeniz, "Yalnızlık kelimesini sevmem, tek başınalığın enerjisi yalnızlık kelimesinden farklı" sözleriyle dikkatleri üzerine çekti. İşte Merve İldeniz'in son hali ve şaşırtan itirafları...

21 yıl önce İstanbul’u terk edip Bodrum’a yerleşen Merve İldeniz ortaya çıktı! 90’lı yılların ünlü mankeninden ’yalnızlık’ itirafı!

90'lı yıllarda Metin Arolat'ın seslendirdiği 'Dert Değil' şarkısının klibiyle hafızalara kazınan ünlü manken Merve İldeniz, bakın şimdilerde ne yapıyor?

21 yıl önce İstanbul’u terk edip Bodrum’a yerleşen Merve İldeniz ortaya çıktı! 90’lı yılların ünlü mankeninden ’yalnızlık’ itirafı!

90'lı yılların en iyi mankenlerinden biri Merve İldeniz'di. Mesleği 20 yıl önce bırakan İldeniz, Bodrum'da sakin bir hayat sürüyor.

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21 yıl önce İstanbul’u terk edip Bodrum’a yerleşen Merve İldeniz ortaya çıktı! 90’lı yılların ünlü mankeninden ’yalnızlık’ itirafı!

Mesleği 20 yıl önce bırakan İldeniz, Bodrum'da sakin bir hayat sürüyor.

21 yıl önce İstanbul’u terk edip Bodrum’a yerleşen Merve İldeniz ortaya çıktı! 90’lı yılların ünlü mankeninden ’yalnızlık’ itirafı!

Merve İldeniz, son olarak verdiği bir röportajda yalnızlık üzerine konuştu.

21 yıl önce İstanbul’u terk edip Bodrum’a yerleşen Merve İldeniz ortaya çıktı! 90’lı yılların ünlü mankeninden ’yalnızlık’ itirafı!

Bu kelimeyi sevmediğini söyleyen İldeniz, "Yalnızlık kelimesini sevmem, tek başınalığın enerjisi yalnızlık kelimesinden farklı" dedi.

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