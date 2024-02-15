Giriş Tarihi: 15.02.2024 10:52
Güncelleme Tarihi: 15.02.2024
10:54
22 yıl Altan Gördüm’le evli kalmıştı! Aldatmak’ın Güzide’si Vahide Perçin’in kızı bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer anne-kız aynı dizide...
Atv ekranların sevilen yapımlarından "Aldatmak" dizisinde başrol olan Vahide Perçin özel hayatıyla da oldukça merak ediliyor. atv ekranlarında yayınlanan Aldatmak dizisinde Güzide karakteri ile boy gösteren Vahide Perçin'in kızının da tıpkı kendisi gibi oyuncu olduğunu biliyor muydunuz? Vahide Perçin'in kızı Alize Gördüm güzelliğiyle kendisine hayran bıraktı.