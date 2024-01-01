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Haberler Galeri 47 yaşındaki İpek Açar'dan oğlu Ömer ile yeni yıl paylaşımı! 23 yıl sonra ikinci kez anne olmuştu...
Giriş Tarihi: 01.01.2024 11:08 Güncelleme Tarihi: 01.01.2024 11:08

47 yaşındaki İpek Açar'dan oğlu Ömer ile yeni yıl paylaşımı! 23 yıl sonra ikinci kez anne olmuştu...

Merhum sanatçı Kayahan'la evliliğinden 23 yaşında Aslı Gönül adından bir kızı olan İpek Açar ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşıyor. 2019 yılında Alper Kömürcü ile evlenen İpek Açar'ın bebeği dünyaya geldi. Çocuk Esirgeme Kurumu'nda evlat edinebilmek için başvuran ve beklerken sürpriz bir şekilde hamile kaldığını öğrenen İpek Açar havalara uçmuştu. İpek Açar ile Alper Kömürcü oğullarını kucaklarına aldı. Çift oğullarıne Ömer adını verdi. 23 yıl sonra anne olan İpek Açar'dan bebeğiyle yeni yıl paylaşım geldi.

47 yaşındaki İpek Açar’dan oğlu Ömer ile yeni yıl paylaşımı! 23 yıl sonra ikinci kez anne olmuştu...

Merhum sanatçı Kayahan'la evliliğinden 23 yaşında Aslı Gönül adından bir kızı olan 47 yaşındaki İpek Açar 2019 yılında hayatını Alper Kömürcü ile birleştirmişti. Mutlu bir evlilik yürüten çift şimdi de bebek sevinci yaşıyor.

47 yaşındaki İpek Açar’dan oğlu Ömer ile yeni yıl paylaşımı! 23 yıl sonra ikinci kez anne olmuştu...

Sağlık nedenlerinden dolayı tekrar anne olamasının zor olduğunu daha önce dile getiren İpek Açar sürpriz bir şekilde hamile olduğunu öğrenmişti.

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47 yaşındaki İpek Açar’dan oğlu Ömer ile yeni yıl paylaşımı! 23 yıl sonra ikinci kez anne olmuştu...

Erkek bebekleri olacağını duyuran müzisyen çift, oğullarına kavuştu.

47 yaşındaki İpek Açar’dan oğlu Ömer ile yeni yıl paylaşımı! 23 yıl sonra ikinci kez anne olmuştu...

İpek Açar ile Alper Kömürcü çifti oğullarına Ömer adını verdi.

47 yaşındaki İpek Açar’dan oğlu Ömer ile yeni yıl paylaşımı! 23 yıl sonra ikinci kez anne olmuştu...

23 yıl sonra anne olan İpek Açar, bebeğiyle ilk pozunu Instagram hesabından takipçileri ile paylaşmıştı.

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