Giriş Tarihi: 01.01.2024 11:08
Güncelleme Tarihi: 01.01.2024
11:08
47 yaşındaki İpek Açar'dan oğlu Ömer ile yeni yıl paylaşımı! 23 yıl sonra ikinci kez anne olmuştu...
Merhum sanatçı Kayahan'la evliliğinden 23 yaşında Aslı Gönül adından bir kızı olan İpek Açar ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşıyor. 2019 yılında Alper Kömürcü ile evlenen İpek Açar'ın bebeği dünyaya geldi. Çocuk Esirgeme Kurumu'nda evlat edinebilmek için başvuran ve beklerken sürpriz bir şekilde hamile kaldığını öğrenen İpek Açar havalara uçmuştu. İpek Açar ile Alper Kömürcü oğullarını kucaklarına aldı. Çift oğullarıne Ömer adını verdi. 23 yıl sonra anne olan İpek Açar'dan bebeğiyle yeni yıl paylaşım geldi.