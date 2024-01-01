47 yaşındaki İpek Açar’dan oğlu Ömer ile yeni yıl paylaşımı! 23 yıl sonra ikinci kez anne olmuştu...

Merhum sanatçı Kayahan'la evliliğinden 23 yaşında Aslı Gönül adından bir kızı olan 47 yaşındaki İpek Açar 2019 yılında hayatını Alper Kömürcü ile birleştirmişti. Mutlu bir evlilik yürüten çift şimdi de bebek sevinci yaşıyor.