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Haberler Galeri 27 Mart 2021 reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Dünün reyting sonuçları açıklandı! Survivor, İbo Show, Kuzey Yıldızı...

27 Mart 2021 reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Dünün reyting sonuçları açıklandı! , , ...

Geçtiğimiz gün ekranlarda yerini alan dizi, film ve programların reyting sonuçları üzerindeki kıyasıya rekabeti hız kesmeden devam ediyor. Her gün bir önceki güne ait sonuçlar belli olurken bugün sabah saatlerinden bu yana medya gündemini yakından takip eden binlerce kişi "Dünün reyting sonuçları açıklandı mı?" sorusuna ait yanıtı araştırmaya başladı. Cumartesi akşamı ekranlarda , , İlk Aşk vardı. 27 Mart tarihine ait reyting sonuçları için gözler gelecek o açıklamada.

Giriş Tarihi: 28.03.2021 11:47 Güncelleme Tarihi: 28.03.2021 11:48
Dünün reyting sonuçları için heyecan dorukta! 27 Mart reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Survivor, İbo Show, Kuzey Yıldızı...

Dünün reyting sonuçları için heyecan dorukta! 27 Mart reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Survivor, İbo Show, Kuzey Yıldızı...

Reyting sonuçları mücadelesi her hafta olduğu gibi bu hafta da devam ediyor. Ekranların sevilen dizi, program ve filmleri izleyenleri ile buluşurken reytinglerde zirvenin sahibi bugün belli olacak. Cumartesi günlerinin vazgeçilmez yapımları yepyeni bölümleriyle izleyenleriyle buluştu. Bu noktada "Dünün reyting sonuçları açıklandı mı?" sorusu yanıt aramaya başladı. Reyting sonuçları her gün olduğu gibi bugün de 10.00-11.00 saatleri aralığında belli olacak.

27 MART DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam Gönül Dağı dizisi yeni bölümü ile ekranlarda yer almazken diğer kanallarda ise yapımlar yepyeni bölümleriyle izleyenlerinin karşısına çıktı. Dizilerin sıkı takipçileri izledikleri yapımların AB ve TOTAL sıralamalardaki konumunu merak ediyor. Bu kapsamda reyting sonuçları ile ilgili araştırmalar da Pazar günü sabah saatlerinden bu yana araştırma konusu haline geldi.

Dünün reyting sonuçları için heyecan dorukta! 27 Mart reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Survivor, İbo Show, Kuzey Yıldızı...

Dünün reyting sonuçları için heyecan dorukta! 27 Mart reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Survivor, İbo Show, Kuzey Yıldızı...

27 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.

Total izleyici grubunda birinciliği Norveç-Türkiye 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Karşılaşması, ikinciliği Kardeşlerim, üçüncülüğü İlk Aşk aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Norveç-Türkiye 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Karşılaşması, ikinci sırada Kardeşlerim, üçüncü sırada Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.

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Dünün reyting sonuçları için heyecan dorukta! 27 Mart reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Survivor, İbo Show, Kuzey Yıldızı...

Dünün reyting sonuçları için heyecan dorukta! 27 Mart reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Survivor, İbo Show, Kuzey Yıldızı...

SHOW TV YAYIN AKIŞI

13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Arıza 'Dizi' (Tekrar)
18:45 Show Ana Haber
20:00 "İlk Aşk" 'Dizi'
00:15 Dünyalar Çarpışıyor 'Yabancı Film'

STAR TV YAYIN AKIŞI

14:00 Menajerimi Ara 'Dizi' (Tekrar)
16:15 En Güzel Bölüm
16:30 Akrep 'Dizi' (Tekrar)
18:45 Star Haber
20:00
00:15 Berat Kandili

Dünün reyting sonuçları için heyecan dorukta! 27 Mart reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Survivor, İbo Show, Kuzey Yıldızı...

Dünün reyting sonuçları için heyecan dorukta! 27 Mart reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Survivor, İbo Show, Kuzey Yıldızı...

FOX TV YAYIN AKIŞI

13:45 Masumiyet 'Dizi' Tekrar
16:45 Yasak Elma 'Dizi' Tekrar
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber
20:00 Sen Çal Kapımı 'Dizi'
00:15 Kefaret 'Dizi'

KANAL D YAYIN AKIŞI

14:00 Hekimoğlu 'Dizi' Tekrar
16:15 Dokunmayın Şabanıma 'Türk Filmi'
19:00 Kanal D Haber
20:00 Iron Man 3 'Yabancı Film'
22:45 Kod Adı: Londra 'Yabancı Film'
00:45 Kod Adı: Londra 'Yabancı Film' (Tekrar)

Dünün reyting sonuçları için heyecan dorukta! 27 Mart reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Survivor, İbo Show, Kuzey Yıldızı...

Dünün reyting sonuçları için heyecan dorukta! 27 Mart reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Survivor, İbo Show, Kuzey Yıldızı...

ATV YAYIN AKIŞI

12:00 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)
15:30 Kardeşlerim 'Dizi' Tekrar
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
20:00 Kardeşlerim 'Dizi'
00:20 Nihat Hatipoğlu İle Berat Kandili

TRT 1 YAYIN AKIŞI

13:30 Teşkilat 'Dizi' Tekrar
16:55 Hükümet Kadın 'Türk Filmi'
19:00 TRT 1 Ana Haber
20:00 2022 Dünya Kupası Norveç - Türkiye
21:00 2022 Dünya Kupası Norveç - Türkiye
22:00 Berat Kandili Özel
00:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

TV8 YAYIN AKIŞI

13:00 Bamsı Beyrek 'Türk Filmi'
15:30 Kırmızı Oda 'Dizi' (Tekrar)
20:00 2021 Ünlüler - Gönüllüler
00:15 Kırmızı Oda 'Dizi' (Tekrar)

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