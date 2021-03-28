Geçtiğimiz gün ekranlarda yerini alan dizi, film ve programların reyting sonuçları üzerindeki kıyasıya rekabeti hız kesmeden devam ediyor. Her gün bir önceki güne ait sonuçlar belli olurken bugün sabah saatlerinden bu yana medya gündemini yakından takip eden binlerce kişi "Dünün reyting sonuçları açıklandı mı?" sorusuna ait yanıtı araştırmaya başladı. Cumartesi akşamı ekranlarda İbo Show, Survivor, Kuzey Yıldızı İlk Aşk vardı. 27 Mart tarihine ait reyting sonuçları için gözler gelecek o açıklamada.