Dünün reyting sonuçları için heyecan dorukta! 27 Mart reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Survivor, İbo Show, Kuzey Yıldızı...

Reyting sonuçları mücadelesi her hafta olduğu gibi bu hafta da devam ediyor. Ekranların sevilen dizi, program ve filmleri izleyenleri ile buluşurken reytinglerde zirvenin sahibi bugün belli olacak. Cumartesi günlerinin vazgeçilmez yapımları yepyeni bölümleriyle izleyenleriyle buluştu. Bu noktada "Dünün reyting sonuçları açıklandı mı?" sorusu yanıt aramaya başladı. Reyting sonuçları her gün olduğu gibi bugün de 10.00-11.00 saatleri aralığında belli olacak.

27 MART DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam Gönül Dağı dizisi yeni bölümü ile ekranlarda yer almazken diğer kanallarda ise yapımlar yepyeni bölümleriyle izleyenlerinin karşısına çıktı. Dizilerin sıkı takipçileri izledikleri yapımların AB ve TOTAL sıralamalardaki konumunu merak ediyor. Bu kapsamda reyting sonuçları ile ilgili araştırmalar da Pazar günü sabah saatlerinden bu yana araştırma konusu haline geldi.