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Haberler Galeri 27 yıllık evliliğini noktalayan tescilli güzel Arzum Onan'dan ardı ardına pozlar! Zarafetin adı Arzum Onan!
Giriş Tarihi: 01.06.2023 13:57 Güncelleme Tarihi: 01.06.2023 14:05

27 yıllık evliliğini noktalayan tescilli güzel Arzum Onan'dan ardı ardına pozlar! Zarafetin adı Arzum Onan!

Tescilli güzel, eski manken ve oyuncu Arzum Onan 27 yıl önce, Sıcak Saatler dizinde birlikte rol aldığı Mehmet Aslantuğ ile hayatını birleştirmişti. Sanat camiasının aşklarıyla parmakla gösterilen çiftlerinden olan Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ'dan kötü haber gelmiş. Ünlü çift el ele geldikleri boşanma davası ile 27 yıllık evliliklerini noktalamıştı. Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ, boşanma sonrası yine el ele adliyeden ayrılmıştı. Mehmet Aslantuğ, ayrılık sonrası sosyal medya hesabından açıklama paylaşırken Arzum Onan ise reklam yüzü olduğu firma için verdiği pozları paylaştı. İşte Zarafeti ile kendine hayran bırakan Arzum Onan'ın ayrılık sonrası pozları...

27 yıllık evliliğini noktalayan tescilli güzel Arzum Onan’dan ardı ardına pozlar! Zarafetin adı Arzum Onan!

Birbirlerine olan aşklarını her zaman haykıran Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ çiftinden kötü haber gelmişti. İkili geçtiğimiz günlerde tek celsede boşandı.

27 yıllık evliliğini noktalayan tescilli güzel Arzum Onan’dan ardı ardına pozlar! Zarafetin adı Arzum Onan!

27 yıllık evlilikleri boyunca sanat camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden olmayı başaran Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ boşanırken bile el eleydi.

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27 yıllık evliliğini noktalayan tescilli güzel Arzum Onan’dan ardı ardına pozlar! Zarafetin adı Arzum Onan!

Tescilli güzel, eski manken ve oyuncu Arzum Onan 27 yıl önce, Sıcak Saatler dizinde birlikte rol aldığı Mehmet Aslantuğ ile hayatını birleştirmişti.

27 yıllık evliliğini noktalayan tescilli güzel Arzum Onan’dan ardı ardına pozlar! Zarafetin adı Arzum Onan!

Mehmet Aslantuğ, ayrılık sonrası sosyal medya hesabından açıklama paylaşırken Arzum Onan ise reklam yüzü olduğu firma için verdiği pozları paylaştı.

27 yıllık evliliğini noktalayan tescilli güzel Arzum Onan’dan ardı ardına pozlar! Zarafetin adı Arzum Onan!

Zarafeti ile kendine hayran bırakan Arzum Onan'ın ayrılık sonrası pozları...

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