Giriş Tarihi: 01.06.2023 13:57 Güncelleme Tarihi: 01.06.2023 14:05

27 yıllık evliliğini noktalayan tescilli güzel Arzum Onan'dan ardı ardına pozlar! Zarafetin adı Arzum Onan!

Tescilli güzel, eski manken ve oyuncu Arzum Onan 27 yıl önce, Sıcak Saatler dizinde birlikte rol aldığı Mehmet Aslantuğ ile hayatını birleştirmişti. Sanat camiasının aşklarıyla parmakla gösterilen çiftlerinden olan Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ'dan kötü haber gelmiş. Ünlü çift el ele geldikleri boşanma davası ile 27 yıllık evliliklerini noktalamıştı. Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ, boşanma sonrası yine el ele adliyeden ayrılmıştı. Mehmet Aslantuğ, ayrılık sonrası sosyal medya hesabından açıklama paylaşırken Arzum Onan ise reklam yüzü olduğu firma için verdiği pozları paylaştı. İşte Zarafeti ile kendine hayran bırakan Arzum Onan'ın ayrılık sonrası pozları...