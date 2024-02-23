Giriş Tarihi: 23.02.2024 07:14
Güncelleme Tarihi: 23.02.2024
07:16
27 yıllık evliliğini tek celsede bitiren naif güzel Arzum Onan'dan Mehmet Aslantuğ itirafı! “Mehmet evliyken de…”
Arzum Onan, önceki gün bir davette görüntülendi. Onan, geçen yıl tek celsede boşandığı eşi Mehmet Aslantuğ'un ütü yaparken fotoğraf paylaşması hakkında konuştu: "Mehmet evli olduğumuz dönemde ev işleri yapar, kendi yemeğini pişirmeyi severdi. Aslında bu son derece normal bir durum. Erkek eşine yardım eder." Onan, heykel yapmayı sevdiğini ve şimdilik setlere dönmeyi düşünmediğini de sözlerine ekledi.