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Haberler Galeri 27 yıllık evliliğini tek celsede bitiren naif güzel Arzum Onan'dan Mehmet Aslantuğ itirafı! “Mehmet evliyken de…”
Giriş Tarihi: 23.02.2024 07:14 Güncelleme Tarihi: 23.02.2024 07:16

27 yıllık evliliğini tek celsede bitiren naif güzel Arzum Onan'dan Mehmet Aslantuğ itirafı! “Mehmet evliyken de…”

Arzum Onan, önceki gün bir davette görüntülendi. Onan, geçen yıl tek celsede boşandığı eşi Mehmet Aslantuğ'un ütü yaparken fotoğraf paylaşması hakkında konuştu: "Mehmet evli olduğumuz dönemde ev işleri yapar, kendi yemeğini pişirmeyi severdi. Aslında bu son derece normal bir durum. Erkek eşine yardım eder." Onan, heykel yapmayı sevdiğini ve şimdilik setlere dönmeyi düşünmediğini de sözlerine ekledi.

GÖKHAN GÖKDUMAN
27 yıllık evliliğini tek celsede bitiren naif güzel Arzum Onan’dan Mehmet Aslantuğ itirafı! “Mehmet evliyken de…”

Geçen yıl oyuncu Mehmet Aslantuğ'dan boşanan Arzum Onan, yakında zamanda heykel sergisi açacağını söyledi.

27 yıllık evliliğini tek celsede bitiren naif güzel Arzum Onan’dan Mehmet Aslantuğ itirafı! “Mehmet evliyken de…”

Oyunculuğu yeniden düşünmediğini belirten Onan, "Heykel yapmaya devam ediyorum.

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27 yıllık evliliğini tek celsede bitiren naif güzel Arzum Onan’dan Mehmet Aslantuğ itirafı! “Mehmet evliyken de…”

Bazı reklam anlaşmalarım devam ediyor onlarla ilgili çalışıyorum, kısmen ekranda sayılırım.

27 yıllık evliliğini tek celsede bitiren naif güzel Arzum Onan’dan Mehmet Aslantuğ itirafı! “Mehmet evliyken de…”

Bireysel üretimle kendimi daha iyi hissediyorum" dedi.

27 yıllık evliliğini tek celsede bitiren naif güzel Arzum Onan’dan Mehmet Aslantuğ itirafı! “Mehmet evliyken de…”

Onan, eski eşi Mehmet Aslantuğ'un ütü yaptığı fotoğraflar hakkında da şu yorumu yaptı:

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