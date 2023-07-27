Giriş Tarihi: 27.07.2023 15:19 Güncelleme Tarihi: 27.07.2023 15:20

27 yıllık evliliğini tek kalemde bitirmişti! Arzum Onan takipçilerini geçmişe götürdü! Sade güzelliğiyle hayran bıraktı...

Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ'un 27 yıllık evliliğine nazar değmiş ikili geçtiğimiz haftalarda tek celsede boşanmıştı. 'Sıcak Saatler' dizinde başlayan büyük aşkın neden bittiğini kimse tam olarak anlayamazken Mehmet Aslantuğ hakkında ihanet ve psikolojik şiddet iddiaları ortaya atılmıştı. Mehmet Aslantuğ'un yalanladığı iddialara eski eşi Arzum Onan'dan da destek gelmişti. Arzum Onan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar dikkat çekiyor. Arzum Onan son olarak takipçilerini geçmişe götürdü. Onan, sadece güzelliğiyle adeta büyüledi...