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Haberler Galeri 27 yıllık evliliğini tek kalemde bitirmişti! Arzum Onan takipçilerini geçmişe götürdü! Sade güzelliğiyle hayran bıraktı...
Giriş Tarihi: 27.07.2023 15:19 Güncelleme Tarihi: 27.07.2023 15:20

27 yıllık evliliğini tek kalemde bitirmişti! Arzum Onan takipçilerini geçmişe götürdü! Sade güzelliğiyle hayran bıraktı...

Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ'un 27 yıllık evliliğine nazar değmiş ikili geçtiğimiz haftalarda tek celsede boşanmıştı. 'Sıcak Saatler' dizinde başlayan büyük aşkın neden bittiğini kimse tam olarak anlayamazken Mehmet Aslantuğ hakkında ihanet ve psikolojik şiddet iddiaları ortaya atılmıştı. Mehmet Aslantuğ'un yalanladığı iddialara eski eşi Arzum Onan'dan da destek gelmişti. Arzum Onan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar dikkat çekiyor. Arzum Onan son olarak takipçilerini geçmişe götürdü. Onan, sadece güzelliğiyle adeta büyüledi...

27 yıllık evliliğini tek kalemde bitirmişti! Arzum Onan takipçilerini geçmişe götürdü! Sade güzelliğiyle hayran bıraktı...

Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un boşanması gündeme bomba gibi düşmüştü. Bir oğulları olan çift, 27 yıllık evliliklerini 10 dakika süren bir duruşmada tek celseyle bitirmiş, duruşma sonrası da adliyeden el ele ayrılmıştı. Dostça ayrılan ikiliden Arzum Onan paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

27 yıllık evliliğini tek kalemde bitirmişti! Arzum Onan takipçilerini geçmişe götürdü! Sade güzelliğiyle hayran bıraktı...

'Sıcak Saatler' dizinde başlayan büyük aşkın neden bittiğini kimse tam olarak anlayamazken Mehmet Aslantuğ hakkında ihanet ve psikolojik şiddet iddiaları ortaya atılmıştı. Mehmet Aslantuğ'un yalanladığı yeni aşk iddialarında en büyük destekçisi yine eski eşi Arzum Onan olmuştu.

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27 yıllık evliliğini tek kalemde bitirmişti! Arzum Onan takipçilerini geçmişe götürdü! Sade güzelliğiyle hayran bıraktı...

Arzum Onan son olarak sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunmuştu.

27 yıllık evliliğini tek kalemde bitirmişti! Arzum Onan takipçilerini geçmişe götürdü! Sade güzelliğiyle hayran bıraktı...

Tatilde sanata zaman ayıran Arzum Onan, İstanbul Modern'i gezip paylaşım yapmıştı.

27 yıllık evliliğini tek kalemde bitirmişti! Arzum Onan takipçilerini geçmişe götürdü! Sade güzelliğiyle hayran bıraktı...

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