Giriş Tarihi: 02.07.2023 14:28 Güncelleme Tarihi: 02.07.2023 14:34

27 yıllık evlilik tek celsede bitmişti! Ayrılığın ardından Arzum Onan'dan dikkat çeken paylaşım! Duru güzelliğiyle hayran bıraktı...

Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ'un 27 yıllık evliliğine nazar değmiş ikili geçtiğimiz haftalarda tek celsede boşanmıştı. 'Sıcak Saatler' dizinde başlayan büyük aşkın neden bittiğini kimse tam olarak anlayamazken Mehmet Aslantuğ hakkında ihanet ve psikolojik şiddet iddiaları ortaya atılmıştı. Mehmet Aslantuğ'un yalanladığı iddialara eski eşi Arzum Onan'dan da destek gelmişti. Arzum Onan son olarak sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu. Tatilde sanata zaman ayıran Arzum Onan, İstanbul Modern'i gezip paylaşım yaptı. Arzum Onan'ın sıfır makyaj hallerine beğeni ve yorum yağdı...