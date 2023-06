27 yıllık evlilik tek celsede bitmişti! Ödül gecesinde Arzum Onan’ın kavalyesi oğlu Can oldu! Arzum Onan’ın oğlu Can ile karesine yorum yağdı!

Giriş Tarihi: 15.06.2023 08:45 Güncelleme Tarihi: 15.06.2023 08:54

Sanat camiasının örnek çiftlerinden olan Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ'un 27 yıllık evliliğine nazar değmiş ikili geçtiğimiz günlerde tek celsede boşanmıştı. 'Sıcak Saatler' dizinde başlayan büyük aşkın neden bittiğini kimse tam olarak anlayamazken Mehmet Aslantuğ hakkında ihanet ve psikolojik şiddet iddiaları ortaya atılmıştı. Mehmet Aslantuğ'un yalanladığı iddialara eski eşi Arzum Onan'dan da destek gelmişti. Arzum Onan son olarak katıldığı ödül gecesine oğlu Can ile katıldı. Zarafeti ile hayran bırakan Arzum Onan'ın kavalyesi olan oğlu Can ile karesine yorum yağdı. İşte Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan'ın oğlu Can Aslantuğ...