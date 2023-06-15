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Haberler Galeri 27 yıllık evlilik tek celsede bitmişti! Ödül gecesinde Arzum Onan'ın kavalyesi oğlu Can oldu! Arzum Onan'ın oğlu Can ile karesine yorum yağdı!
Giriş Tarihi: 15.06.2023 08:45 Güncelleme Tarihi: 15.06.2023 08:54

27 yıllık evlilik tek celsede bitmişti! Ödül gecesinde Arzum Onan'ın kavalyesi oğlu Can oldu! Arzum Onan'ın oğlu Can ile karesine yorum yağdı!

Sanat camiasının örnek çiftlerinden olan Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ'un 27 yıllık evliliğine nazar değmiş ikili geçtiğimiz günlerde tek celsede boşanmıştı. 'Sıcak Saatler' dizinde başlayan büyük aşkın neden bittiğini kimse tam olarak anlayamazken Mehmet Aslantuğ hakkında ihanet ve psikolojik şiddet iddiaları ortaya atılmıştı. Mehmet Aslantuğ'un yalanladığı iddialara eski eşi Arzum Onan'dan da destek gelmişti. Arzum Onan son olarak katıldığı ödül gecesine oğlu Can ile katıldı. Zarafeti ile hayran bırakan Arzum Onan'ın kavalyesi olan oğlu Can ile karesine yorum yağdı. İşte Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan'ın oğlu Can Aslantuğ...

27 yıllık evlilik tek celsede bitmişti! Ödül gecesinde Arzum Onan’ın kavalyesi oğlu Can oldu! Arzum Onan’ın oğlu Can ile karesine yorum yağdı!

Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un boşanması gündeme bomba gibi düşmüştü. Bir oğulları olan çift, 27 yıllık evliliklerini 10 dakika süren bir duruşmada tek celseyle bitirmiş, duruşma sonrası da adliyeden el ele ayrılmıştı.

27 yıllık evlilik tek celsede bitmişti! Ödül gecesinde Arzum Onan’ın kavalyesi oğlu Can oldu! Arzum Onan’ın oğlu Can ile karesine yorum yağdı!

'Sıcak Saatler' dizinde başlayan büyük aşkın neden bittiğini kimse tam olarak anlayamazken Mehmet Aslantuğ hakkında ihanet ve psikolojik şiddet iddiaları ortaya atılmıştı. Mehmet Aslantuğ'un yalanladığı yeni aşk iddialarında en büyük destekçisi yine eski eşi Arzum Onan olmuştu.

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27 yıllık evlilik tek celsede bitmişti! Ödül gecesinde Arzum Onan’ın kavalyesi oğlu Can oldu! Arzum Onan’ın oğlu Can ile karesine yorum yağdı!

Arzum Onan son olarak katıldığı ödül gecesine oğlu Can ile katıldı.

27 yıllık evlilik tek celsede bitmişti! Ödül gecesinde Arzum Onan’ın kavalyesi oğlu Can oldu! Arzum Onan’ın oğlu Can ile karesine yorum yağdı!

Zarafeti ile hayran bırakan Arzum Onan'ın kavalyesi olan oğlu Can ile karesine yorum yağdı.

27 yıllık evlilik tek celsede bitmişti! Ödül gecesinde Arzum Onan’ın kavalyesi oğlu Can oldu! Arzum Onan’ın oğlu Can ile karesine yorum yağdı!

İşte Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan'ın oğlu Can Aslantuğ...

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