Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri 3. bebeğine hamile Adriana Lima'nın büyüyen karnının kaslı hali ağızları açık bıraktı! Yoksa estetik mi var?
Giriş Tarihi: 21.04.2022 09:51 Güncelleme Tarihi: 21.04.2022 09:53

3. bebeğine hamile Adriana Lima'nın büyüyen karnının kaslı hali ağızları açık bıraktı! Yoksa estetik mi var?

Victoria's Secret denilince akla ilk gelen modellerden olan Adriana Lima, yıllarca birçok ünlü markanın tasarımlarını podyumda taşıdı. Bir dönem Metin Hara ile yaşadığı aşk ile Türkiye'de magazin gündeminden düşmeyen ünlü model, şimdilerde üçüncü kez anne olmak için gün sayıyor. Adriana Lima, bir süredir Andre Lemmers ile aşk yaşıyor. Son olarak bebeğinin cinsiyetini açıklayan bir video yayınlayan Adriana Lima, şimdi de karın kasları ile gündemde. Los Angeles'ta Alexander Wang için podyumda çıkan hamile Adriana Lima'nın karın kasları sosyal medyada tartışma yarattı. 40 yaşındaki Adriana Lima'nın büyüyen göbeğinin kaslı görüntüsü görenlerin ağzını açık bıraktı. Adriana Lima'nın bu haline "Acaba karın kası estetiği mi olmuş" yorumları yapıldı... İşte karnı burnunda Adriana Lima'nın çok konuşulan görüntüsü...

3. bebeğine hamile Adriana Lima’nın büyüyen karnının kaslı hali ağızları açık bıraktı! Yoksa estetik mi var?

Victoria's Secret denilince akla ilk gelen modellerden olan Adriana Lima, yıllarca birçok ünlü markanın tasarımlarını podyumda taşıdı.

3. bebeğine hamile Adriana Lima’nın büyüyen karnının kaslı hali ağızları açık bıraktı! Yoksa estetik mi var?

Bir dönem Metin Hara ile yaşadığı aşk ile Türkiye'de magazin gündeminden düşmeyen ünlü model, şimdilerde üçüncü kez anne olmak için gün sayıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
3. bebeğine hamile Adriana Lima’nın büyüyen karnının kaslı hali ağızları açık bıraktı! Yoksa estetik mi var?

Dünyaca ünlü manken Adriana Lima, 2021 yılında yeni aşka yelken açtı.

3. bebeğine hamile Adriana Lima’nın büyüyen karnının kaslı hali ağızları açık bıraktı! Yoksa estetik mi var?

Yapımcı Andre Lemmers ile yeni bir aşka yelken açan ünlü manken, ilk kez kez eylül ayında düzenlenen 78. Venedik Film Festivali'nde kırmızı halıda ortaya çıktı.

3. bebeğine hamile Adriana Lima’nın büyüyen karnının kaslı hali ağızları açık bıraktı! Yoksa estetik mi var?

Geçtiğimiz aylarda ise Adriana Lima, sosyal medyadan bebek beklediğini duyurmuştu.

SON DAKİKA