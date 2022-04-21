3. bebeğine hamile Adriana Lima’nın büyüyen karnının kaslı hali ağızları açık bıraktı! Yoksa estetik mi var?

Victoria's Secret denilince akla ilk gelen modellerden olan Adriana Lima, yıllarca birçok ünlü markanın tasarımlarını podyumda taşıdı. Bir dönem Metin Hara ile yaşadığı aşk ile Türkiye'de magazin gündeminden düşmeyen ünlü model, şimdilerde üçüncü kez anne olmak için gün sayıyor. Adriana Lima, bir süredir Andre Lemmers ile aşk yaşıyor. Son olarak bebeğinin cinsiyetini açıklayan bir video yayınlayan Adriana Lima, şimdi de karın kasları ile gündemde. Los Angeles'ta Alexander Wang için podyumda çıkan hamile Adriana Lima'nın karın kasları sosyal medyada tartışma yarattı. 40 yaşındaki Adriana Lima'nın büyüyen göbeğinin kaslı görüntüsü görenlerin ağzını açık bıraktı. Adriana Lima'nın bu haline "Acaba karın kası estetiği mi olmuş" yorumları yapıldı... İşte karnı burnunda Adriana Lima'nın çok konuşulan görüntüsü...