3 milyar dolarlık miras davasında şok iddia: Bilirkişiyi etkiledi lehine rapor hazırlattı!

Dünyanın sayılı zenginlerinden merhum iş insanı Mehmet Salih Tatlıcı'nın 2009'da vefatıyla gözler 3 milyar dolarlık miras davasına çevrildi. Yıllardır süren miras davası yeni bir davayla yeniden gündeme geldi. Tatlıcı'nın 25 yıl yasak aşk yaşadığı ikinci eşi Nurten Tatlıcı'ya, yargı görevini yapan bilirkişileri kendi lehinde etkilediği gerekçesiyle dava açıldı. Hazırlanan iddianamede şüpheli eşin bilirkişiyle defalarca görüştüğü, lehinde rapor hazırlattığı ve kendisine ait taşınmazları değersiz gösterdiği vurgulandı. Şüpheliler, yargıyı etkilemekten yargılanıyor.