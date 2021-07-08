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Haberler Galeri 35 yaşındaki Fahriye Evcen zebra desenli elbisesiyle ve siyah güneş gözlükleriyle sosyal medyayı çalkaladı! Fahriye de o modaya uydu!
Giriş Tarihi: 08.07.2021 11:24 Güncelleme Tarihi: 08.07.2021 11:25

35 yaşındaki Fahriye Evcen zebra desenli elbisesiyle ve siyah güneş gözlükleriyle sosyal medyayı çalkaladı! Fahriye de o modaya uydu!

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen 2013 yılında 'Çalıkuşu' dizisinde tanışmış arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşmüştü. Birlikteliklerini 2017 yılında nikah masasına taşıyan çift oğulları Karan'ı 2019 yılında kucağına almıştı. Uzun bir aradan sonra ekranlara geri dönen Fahriye Evcen yavaş yavaş yer aldığı reklam filmleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Güzel oyuncu, zebra desenli elbisesiyle adeta şov yaptı. Fahriye Evcen, son paylaşımında siyah güneş gözlükleriyle yaktı geçti. Fiziği ve güzelliğiyle dikkat çeken oyuncunun paylaşımına övgüler yağdı …

35 yaşındaki Fahriye Evcen zebra desenli elbisesiyle ve siyah güneş gözlükleriyle sosyal medyayı çalkaladı! Fahriye de o modaya uydu!

Burak Özçivit'le mutlu bir evliliği olan güzel oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medyayı en aktif kullanan isimler arasında yer alıyor.

35 yaşındaki Fahriye Evcen zebra desenli elbisesiyle ve siyah güneş gözlükleriyle sosyal medyayı çalkaladı! Fahriye de o modaya uydu!

Birlikteliklerini 2017 yılında nikah masasına taşıyan çift oğulları Karan'ı 2019 yılında kucağına almıştı.

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35 yaşındaki Fahriye Evcen zebra desenli elbisesiyle ve siyah güneş gözlükleriyle sosyal medyayı çalkaladı! Fahriye de o modaya uydu!

Uzun bir aradan sonra ekranlara geri dönen Fahriye Evcen yavaş yavaş yer aldığı reklam filmleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

35 yaşındaki Fahriye Evcen zebra desenli elbisesiyle ve siyah güneş gözlükleriyle sosyal medyayı çalkaladı! Fahriye de o modaya uydu!

Güzel oyuncu, zebra desenli elbisesiyle adeta şov yaptı.

35 yaşındaki Fahriye Evcen zebra desenli elbisesiyle ve siyah güneş gözlükleriyle sosyal medyayı çalkaladı! Fahriye de o modaya uydu!

Fahriye Evcen, son paylaşımında siyah güneş gözlükleriyle yaktı geçti.

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