35 yaşındaki Fahriye Evcen zebra desenli elbisesiyle ve siyah güneş gözlükleriyle sosyal medyayı çalkaladı! Fahriye de o modaya uydu!

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen 2013 yılında 'Çalıkuşu' dizisinde tanışmış arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşmüştü. Birlikteliklerini 2017 yılında nikah masasına taşıyan çift oğulları Karan'ı 2019 yılında kucağına almıştı. Uzun bir aradan sonra ekranlara geri dönen Fahriye Evcen yavaş yavaş yer aldığı reklam filmleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Güzel oyuncu, zebra desenli elbisesiyle adeta şov yaptı. Fahriye Evcen, son paylaşımında siyah güneş gözlükleriyle yaktı geçti. Fiziği ve güzelliğiyle dikkat çeken oyuncunun paylaşımına övgüler yağdı …