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Haberler Galeri 38 yaşındaki Hatice Şendil formda görüntüsüyle dikkat çekti! ‘Zarafetini konuşturdu’
Giriş Tarihi: 19.08.2021 14:10 Güncelleme Tarihi: 19.08.2021 14:11

38 yaşındaki Hatice Şendil formda görüntüsüyle dikkat çekti! ‘Zarafetini konuşturdu’

Oyuncu çift Hatice Şendil ile Burak Sağyaşar, Karadağlar dizisinin setinde tanışmış ve aşk yaşamaya başlamıştı. Çift, 2015 yılında ise gösterişli bir düğünle nikah masasına oturmuştu. Mutlu evliliklerinden Can adında bir oğulları olan Sağyaşar ailesi, sevimli aile pozlarıyla sosyal medyada dikkat çekiyor. Hatice Şendil ve Burak Sağyaşar, oğulları Can'ı ise gözlerden uzak büyütüyor. Burak Sağyaşar ve dört yaşındaki oğulları Can'la uzun süredir tatilde olan oyuncu Hatice Şendil, "diyeti bozdum" paylaşımıyla adından söz ettirdi. Formda görüntüsüyle dikkat çeken 38 yaşındaki güzel, takipçilerinden 50 binde fazla beğeni aldı. Şendil'e; Fahriye Evcen, Leyla Feray, Begüm Kütük ve Esra Erol gibi birçok ünlü isim de iltifat mesajları gönderdi.

38 yaşındaki Hatice Şendil formda görüntüsüyle dikkat çekti! ‘Zarafetini konuşturdu’

Hatice Şendil 2015 yılında dünyaevine girdiği yapımcı Burak Sağyaşar ve dört yaşındaki oğulları Can'la uzun süredir tatilde olan oyuncu Hatice Şendil, "diyeti bozdum" paylaşımıyla adından söz ettirdi.

38 yaşındaki Hatice Şendil formda görüntüsüyle dikkat çekti! ‘Zarafetini konuşturdu’

Tatilde çektirdiği kareyi Instagram hesabından paylaşan Hatice Şendil, "Tatilde diyeti bozmadan kısa bir süre önce" mesajını yazarak, yemek emojileri koydu.

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38 yaşındaki Hatice Şendil formda görüntüsüyle dikkat çekti! ‘Zarafetini konuşturdu’

ÜNLÜLERDEN BEĞENİ YAĞMURU
Formda görüntüsüyle dikkat çeken 38 yaşındaki güzel, takipçilerinden 50 binde fazla beğeni aldı.

38 yaşındaki Hatice Şendil formda görüntüsüyle dikkat çekti! ‘Zarafetini konuşturdu’

Hatice Şendil'e; Fahriye Evcen, Leyla Feray, Begüm Kütük ve Esra Erol gibi birçok ünlü isim de iltifat mesajları gönderdi.

38 yaşındaki Hatice Şendil formda görüntüsüyle dikkat çekti! ‘Zarafetini konuşturdu’

İŞTE HATİCE ŞENDİL'İN ÇOK KONUŞULAN SON PAYLAŞIMI

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