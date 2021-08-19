38 yaşındaki Hatice Şendil formda görüntüsüyle dikkat çekti! ‘Zarafetini konuşturdu’

Oyuncu çift Hatice Şendil ile Burak Sağyaşar, Karadağlar dizisinin setinde tanışmış ve aşk yaşamaya başlamıştı. Çift, 2015 yılında ise gösterişli bir düğünle nikah masasına oturmuştu. Mutlu evliliklerinden Can adında bir oğulları olan Sağyaşar ailesi, sevimli aile pozlarıyla sosyal medyada dikkat çekiyor. Hatice Şendil ve Burak Sağyaşar, oğulları Can'ı ise gözlerden uzak büyütüyor. Burak Sağyaşar ve dört yaşındaki oğulları Can'la uzun süredir tatilde olan oyuncu Hatice Şendil, "diyeti bozdum" paylaşımıyla adından söz ettirdi. Formda görüntüsüyle dikkat çeken 38 yaşındaki güzel, takipçilerinden 50 binde fazla beğeni aldı. Şendil'e; Fahriye Evcen, Leyla Feray, Begüm Kütük ve Esra Erol gibi birçok ünlü isim de iltifat mesajları gönderdi.