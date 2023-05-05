Giriş Tarihi: 05.05.2023 11:09
Güncelleme Tarihi: 05.05.2023
11:19
4 aylık hamile Nazlı Sabancı ile Dua Lipa pişti oldu! Hangisine daha çok yakıştı?
Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı, uzun süreli birlikteliklerini Ekim 2021'de nikah masasına taşımıştı. Sosyetenin gözde çifti, Haziran 2022'de Çırağan Sarayı'nda görkemli bir törenle evlenmişti. Sosyetik çift Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı çifti şimdilerde kız bebek heyecanı yaşıyor. 4 aylık hamile olan Nazlı Sabancı, dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'nın MET Gala'da giydiği elbiseyle paylaşım yaptı. Elbiseyi daha önce giydiğini ilan eden Nazlı Sabancı bu paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu.