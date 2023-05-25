5 aylık hamile Nazlı Sabancı pembe elbisesiyle hayran bıraktı! Eşi Hacı Sabancı ve Arzu Sabancı kayıtsız kalmadı

Giriş Tarihi: 25.05.2023 09:43
Güncelleme Tarihi: 25.05.2023
09:53
Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı, uzun süreli birlikteliklerini Ekim 2021'de nikah masasına taşımıştı. Sosyetenin gözde çifti, Haziran 2022'de Çırağan Sarayı'nda görkemli bir törenle evlenmişti. Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı çifti müjdeli haberi vermişti. Sosyetik çift, şimdilerde kız bebek heyecanı yaşıyor. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Nazlı Sabancı, karnı burnunda pozlarını takipçileriyle paylaştı. Pembe elbisesiyle ardı ardına paylaşım yapan Nazlı Sabancı'ya eşi Hacı Sabancı ve kayınvalidesi Arzu Sabancı kayıtsız kalmadı.