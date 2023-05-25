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Haberler Galeri 5 aylık hamile Nazlı Sabancı pembe elbisesiyle hayran bıraktı! Eşi Hacı Sabancı ve Arzu Sabancı kayıtsız kalmadı
Giriş Tarihi: 25.05.2023 09:43 Güncelleme Tarihi: 25.05.2023 09:53

5 aylık hamile Nazlı Sabancı pembe elbisesiyle hayran bıraktı! Eşi Hacı Sabancı ve Arzu Sabancı kayıtsız kalmadı

Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı, uzun süreli birlikteliklerini Ekim 2021'de nikah masasına taşımıştı. Sosyetenin gözde çifti, Haziran 2022'de Çırağan Sarayı'nda görkemli bir törenle evlenmişti. Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı çifti müjdeli haberi vermişti. Sosyetik çift, şimdilerde kız bebek heyecanı yaşıyor. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Nazlı Sabancı, karnı burnunda pozlarını takipçileriyle paylaştı. Pembe elbisesiyle ardı ardına paylaşım yapan Nazlı Sabancı'ya eşi Hacı Sabancı ve kayınvalidesi Arzu Sabancı kayıtsız kalmadı.

5 aylık hamile Nazlı Sabancı pembe elbisesiyle hayran bıraktı! Eşi Hacı Sabancı ve Arzu Sabancı kayıtsız kalmadı

Uzun birlikteliklerini 10 Ekim 2021'de nikah masasına taşıyan sosyetenin en ünlü çifti Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı, Haziran 2022'de ise Çırağan Sarayı'nda görkemli bir törenle düğün yapmışlardı.

5 aylık hamile Nazlı Sabancı pembe elbisesiyle hayran bıraktı! Eşi Hacı Sabancı ve Arzu Sabancı kayıtsız kalmadı

Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı geçtiğimiz günlerde müjdeli haberi vermişti.

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5 aylık hamile Nazlı Sabancı pembe elbisesiyle hayran bıraktı! Eşi Hacı Sabancı ve Arzu Sabancı kayıtsız kalmadı

Eşiyle poz veren Nazlı Sabancı, Instagram sayfasından yayınladığı kare ile anne-baba olacaklarını duyurmuştu.

5 aylık hamile Nazlı Sabancı pembe elbisesiyle hayran bıraktı! Eşi Hacı Sabancı ve Arzu Sabancı kayıtsız kalmadı

Sabancı ailesi şimdilerde ailelerini genişletecek olmanın mutluluğunu yaşıyor.

5 aylık hamile Nazlı Sabancı pembe elbisesiyle hayran bıraktı! Eşi Hacı Sabancı ve Arzu Sabancı kayıtsız kalmadı

Şimdilerde ilk bebeğini kucağına almak için gün sayan Nazlı Sabancı, karnı burnunda yeni karelerini paylaştı.

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