Giriş Tarihi: 23.01.2024 15:47
Güncelleme Tarihi: 23.01.2024
15:47
4 aylıkken evlat edinmişlerdi! Annesi şarkıcı Nilüfer babası Reha Muhtar...23 yaşındaki Ayşe Nazlı'ya bakın!
Sevilen şarkıcı Nilüfer, bir dönem birlikte olduğu Reha Muhtar ile uzun uğraşlarla Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan evlat edindiği kızı Ayşe Nazlı büyüdü. 4 aylıkken şarkıcı Nilüfer tarafından evlatlık edinilen Ayşe Nazlı şimdilerde çok güzel bir genç kız oldu. İngiltere'de psikoloji okuyan 23 yaşındaki Ayşe Nazlı Yumlu güzelliğiyle dikkat çekiyor. İşte şarkıcı Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı'nın son hali...