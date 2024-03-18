4 aylıkken evlat edinmişlerdi! Annesi şarkıcı Nilüfer babası Reha Muhtar...23 yaşındaki Ayşe Nazlı’ya bakın!

"ESKİ ŞARKILARIN MODASI HİÇBİR ZAMAN GEÇMEZ"

Altın Plak ve Altın Kelebek gibi birçok önemli ödülün sahibi olan usta sanatçı, "O unutulmayan şarkılar artık günümüzde neden yok?" sorusuna, "Bütün dünyada müzik anlayışı ve zevki değişti. Sonucunda bu Türkiye'yi de etkiledi. Rap ağırlıklı oldu. Bu tarz öne çıktı.