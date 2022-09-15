Giriş Tarihi: 15.09.2022 10:14 Güncelleme Tarihi: 15.09.2022 10:15

4 aylıkken evlat edinmişti... Şarkıcı Nilüfer ile Reha Muhtar'ın kızı Ayşe Nazlı güzelliği ile büyüledi!

Türk Pop müziğinin başarılı ismi Nilüfer'in o dönem birlikte olduğu Reha Muhtar ile uzun uğraşlarla Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan evlat edindiği kızı Ayşe Nazlı büyüdü. Şimdilerde güzel bir genç kız olan Ayşe Nazlı'nın son halini görenler şaşırıyor. 4 ay yuvada kaldıktan sonra şarkıcı Nilüfer Yumlu tarafından evlatlık edinilen Ayşe Nazlı geçtiğimiz günlerde 23 yaşına basmıştı. Sosyal medyada sık sık kızı Ayşe Nazlı ile paylaşımlarda bulunan şarkıcı Nilüfer Yumlu son olarak kızının yeni yaşını birlikte çekildikleri kare ile kutlamıştı. İngiltere'de psikoloji okuyan Ayşe Nazlı Yumlu güzelliğiyle dikkat çekti. İşte şarkıcı Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı'nın son hali...