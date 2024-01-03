40 kilo vermişti! Yaprak Dökümü’nün Ali Rıza Bey’i Halil Ergün tığ gibi oldu! Zayıflama sırrı ortaya çıktı!

ESSİZLİĞİNİ BOZDU

Usta oyuncunun obezite ameliyatı olduğu da dilden dile yayıldı. Bu iddialar sonrası Halil Ergün sessizliğini bozdu. 2. Sayfa'nın haberine göre, Halil Ergün, hakkında çıkan obezite ameliyatı iddialarını yalanladı.