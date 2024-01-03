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Haberler Galeri 40 kilo vermişti! Yaprak Dökümü'nün Ali Rıza Bey’i Halil Ergün tığ gibi oldu! Zayıflama sırrı ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 03.01.2024 12:36 Güncelleme Tarihi: 03.01.2024 12:37

40 kilo vermişti! Yaprak Dökümü'nün Ali Rıza Bey’i Halil Ergün tığ gibi oldu! Zayıflama sırrı ortaya çıktı!

Bir döneme damga vuran efsane dizilerden Yaprak Dökümü 13 yıl sonra bile izleyiciyi ekrana kilitliyor. Yayınlandığı zamanlarda fenomen dizilerinden olan 'Yaprak Dökümü' oyuncuları merak konusu oluyor. Bunlardan biri de Yaprak Dökümü'nün Ali Rıza Tekin'i Halil Ergün… Yaprak Dökümü adlı dizide Ali Rıza Tekin karakterini canlandıran Halil Ergün son haliyle gündeme gelmişti. 40 kilo veren usta oyuncu zayıflama ameliyatı olduğuna dair iddialara yanıt verdi. İşte tığ gibi olan usta oyuncu Halil Ergün'ün son hali…

40 kilo vermişti! Yaprak Dökümü’nün Ali Rıza Bey’i Halil Ergün tığ gibi oldu! Zayıflama sırrı ortaya çıktı!

Bir döneme damga vuran efsane dizilerinden 'Yaprak Dökümü'nün oyuncuları Güler Ökten, Halil Ergün ve Bennu Yıldırımlar yıllar sonra bir araya gelmişti.

40 kilo vermişti! Yaprak Dökümü’nün Ali Rıza Bey’i Halil Ergün tığ gibi oldu! Zayıflama sırrı ortaya çıktı!

Bennu Yıldırımlar, eski rol arkadaşlarıyla çekildiği kareyi "Geçen hafta buluştuk biz..." notuyla paylaşmıştı.

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40 kilo vermişti! Yaprak Dökümü’nün Ali Rıza Bey’i Halil Ergün tığ gibi oldu! Zayıflama sırrı ortaya çıktı!

Yaprak Dökümü'nün Ali Rıza Bey'i Halil Ergün son dönemde adeta eridi. 20 günde 11 kilo ve toplamda 40 kilo veren Halil Ergün, magazin gündemine bomba gibi düştü.

40 kilo vermişti! Yaprak Dökümü’nün Ali Rıza Bey’i Halil Ergün tığ gibi oldu! Zayıflama sırrı ortaya çıktı!

ESSİZLİĞİNİ BOZDU

Usta oyuncunun obezite ameliyatı olduğu da dilden dile yayıldı. Bu iddialar sonrası Halil Ergün sessizliğini bozdu. 2. Sayfa'nın haberine göre, Halil Ergün, hakkında çıkan obezite ameliyatı iddialarını yalanladı.

40 kilo vermişti! Yaprak Dökümü’nün Ali Rıza Bey’i Halil Ergün tığ gibi oldu! Zayıflama sırrı ortaya çıktı!

"BEDENİMLE BARIŞTIM"

Ergün açıklamasında "Gençleştim, bedenimle barıştım, kendimin farkına vardım. Kıskanmayın! Hiç öyle ameliyat falan yok!" dedi.

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