Giriş Tarihi: 19.02.2024 12:18
Güncelleme Tarihi: 19.02.2024
12:29
“41 kere Maşallah” dedirtti! Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile genç sevgilisi Gülseren Ceylan’dan aşk pozu!
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil kendisinden 41 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan'la aşk pozu paylaştı. Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil bugün 67. yaşını kutlamıştı. 26 yaşındaki Gülseren Ceylan ile aşk yaşayan Mehmet Ali Erbil özel hayatı ile gündemden düşmüyor. Evliliğe sıcak bakan ve yeniden baba olmak istediğini açıklayan Mehmet Ali Erbil'e sevgilisinden çok sevindiği bir hediye gelmişti. Mehmet Ali Erbil, sevgilisi Gülseren Ceylan'la bir paylaşım yaptı. Ünlü şovmenin "Sevgilim" notunu düştüğü paylaşımına "Maşallah" yorumları yağdı!