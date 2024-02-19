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Haberler Galeri “41 kere Maşallah” dedirtti! Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile genç sevgilisi Gülseren Ceylan’dan aşk pozu!
Giriş Tarihi: 19.02.2024 12:18 Güncelleme Tarihi: 19.02.2024 12:29

“41 kere Maşallah” dedirtti! Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile genç sevgilisi Gülseren Ceylan’dan aşk pozu!

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil kendisinden 41 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan'la aşk pozu paylaştı. Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil bugün 67. yaşını kutlamıştı. 26 yaşındaki Gülseren Ceylan ile aşk yaşayan Mehmet Ali Erbil özel hayatı ile gündemden düşmüyor. Evliliğe sıcak bakan ve yeniden baba olmak istediğini açıklayan Mehmet Ali Erbil'e sevgilisinden çok sevindiği bir hediye gelmişti. Mehmet Ali Erbil, sevgilisi Gülseren Ceylan'la bir paylaşım yaptı. Ünlü şovmenin "Sevgilim" notunu düştüğü paylaşımına "Maşallah" yorumları yağdı!

“41 kere Maşallah” dedirtti! Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile genç sevgilisi Gülseren Ceylan’dan aşk pozu!

Geçtiğimiz günlerde yeniden baba olmak istediğini açıklayan Mehmet Ali Erbil'in isteğini genç sevgilisi Gülseren Ceylan yerine getirmişti... Mehmet Ali Erbil'in "Sevgilim" notunu düştüğü paylaşımına "Maşallah" yorumları yağdı...

“41 kere Maşallah” dedirtti! Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile genç sevgilisi Gülseren Ceylan’dan aşk pozu!

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil bugün 67. yaşını kutluyor. Şu sıralar 26 yaşındaki Gülseren Ceylan ile aşk yaşayan Mehmet Ali Erbil özel hayatı ile gündemden düşmüyor.

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“41 kere Maşallah” dedirtti! Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile genç sevgilisi Gülseren Ceylan’dan aşk pozu!

Evliliğe sıcak bakan ve yeniden baba olmak istediğini açıklayan Mehmet Ali Erbil'e sevgilisinden çok sevindiği bir hediye gelmişti.

“41 kere Maşallah” dedirtti! Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile genç sevgilisi Gülseren Ceylan’dan aşk pozu!

Mehmet Ali Erbil "iyi ki geldin oğlum" diyerek paylaştığı yavru köpeği sevgilisinin hediye ettiğini belirtmişti.

“41 kere Maşallah” dedirtti! Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile genç sevgilisi Gülseren Ceylan’dan aşk pozu!

İşte Mehmet Ali Erbil'in sevimli dostu...

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