Giriş Tarihi: 18.12.2023 13:50 Güncelleme Tarihi: 18.12.2023 14:01

42 yaşındaki Ezgi Sertel estetikle bambaşka biri oldu! Sosyal medya çalkalandı! ‘Doğallığı gitmiş’

Ekranlarda uzun süredir sunuculuk yapan Ezgi Sertel son hali ile sosyal medyada gündem oldu. Ezgi Sertel, göz kapağına estetik yaptırdığını söylemişti. Değişimi sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi. 42 yaşındaki Ezgi Sertel'in estetikli hali sosyal medya kullanıcılarının diline düştü. Ezgi Sertel'in son hali bazı takipçileri tarafından "Keşke eski halin olsaydı içten gülüşünle çok güzeldin", "Yüzünüzün doğallığı gitmiş" , "Estetik mi yaptırdınız, eski haliniz daha güzeldi" yorumları geldi. Sertel, daha önce "Sadece göz kapağımı kırptırdım, yalan yok." "Bakışlarımı acayip değiştirdi. İyi ki yaptırdım. Makyajın katkısı. Yani ağzım burnum orijinal" demişti. Son pozları takipçilerini ikiye böldü. Çoğunluğu, Sertel'in son halini beğenmedi. İşte Ezgi Sertel'in son hali...