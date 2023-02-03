Giriş Tarihi: 03.02.2023 16:25
Güncelleme Tarihi: 03.02.2023
16:32
43'lük Ivana Sert sarı bikinisi ile Dubai'yi salladı! Ivana Sert karın kaslarıyla genç kızlara taş çıkardı!
Ivana Sert'in kaslı vücudunu sergilediği fotoğraflarına beğeni yağdı. Birbirinden havalı plaj kıyafetleri giyen Ivana Sert son olarak çıktığı Dubai tatilinde sarı bikinisi ile yaktı geçti. Sosyal medya hesabından birbirinden cesur pozlar veren Ivana Sert adeta gençlere taş çıkardı. Plaja sarı bikinisi ile inen 43 yaşındaki Ivana Sert'in karın kasları olay oldu. İşte eşi ile güneşin ve denizin keyfini süren Ivana Sert'in bikinili pozları...