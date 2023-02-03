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Haberler Galeri 43'lük Ivana Sert sarı bikinisi ile Dubai'yi salladı! Ivana Sert karın kaslarıyla genç kızlara taş çıkardı!
Giriş Tarihi: 03.02.2023 16:25 Güncelleme Tarihi: 03.02.2023 16:32

43'lük Ivana Sert sarı bikinisi ile Dubai'yi salladı! Ivana Sert karın kaslarıyla genç kızlara taş çıkardı!

Ivana Sert'in kaslı vücudunu sergilediği fotoğraflarına beğeni yağdı. Birbirinden havalı plaj kıyafetleri giyen Ivana Sert son olarak çıktığı Dubai tatilinde sarı bikinisi ile yaktı geçti. Sosyal medya hesabından birbirinden cesur pozlar veren Ivana Sert adeta gençlere taş çıkardı. Plaja sarı bikinisi ile inen 43 yaşındaki Ivana Sert'in karın kasları olay oldu. İşte eşi ile güneşin ve denizin keyfini süren Ivana Sert'in bikinili pozları...

43’lük Ivana Sert sarı bikinisi ile Dubai’yi salladı! Ivana Sert karın kaslarıyla genç kızlara taş çıkardı!

Tarzının yanı sıra güzelliği ve fit görüntüsüyle de adından söz ettiren Ivana Sert, yaptığı sporun karşılığını alıyor.

43’lük Ivana Sert sarı bikinisi ile Dubai’yi salladı! Ivana Sert karın kaslarıyla genç kızlara taş çıkardı!

Fit vücuduyla dikkat çeken ve bunu da düzenli spora borçlu olan Ivana Sert, fiziğiyle genç kızları kıskandırıyor.

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43’lük Ivana Sert sarı bikinisi ile Dubai’yi salladı! Ivana Sert karın kaslarıyla genç kızlara taş çıkardı!

Ivana Sert'in son olarak kaslı vücudunu sergilediği fotoğraflarına beğeni yağdı.

43’lük Ivana Sert sarı bikinisi ile Dubai’yi salladı! Ivana Sert karın kaslarıyla genç kızlara taş çıkardı!

Birbirinden havalı plaj kıyafetleri giyen Ivana Sert son olarak çıktığı Dubai tatilinde sarı bikinisi ile yaktı geçti. İşte eşi ile güneşin ve denizin keyfini süren Ivana Sert'in bikinili pozları...

43’lük Ivana Sert sarı bikinisi ile Dubai’yi salladı! Ivana Sert karın kaslarıyla genç kızlara taş çıkardı!

Sosyal medya hesabından birbirinden cesur pozlar veren Ivana Sert adeta gençlere taş çıkardı.

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