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Haberler Galeri 44 yaşında anne olmuştu! Songül Öden doğum fotoğrafını paylaştı: Ömrümün en güzel hediyesi...
Giriş Tarihi: 17.02.2024 13:08 Güncelleme Tarihi: 17.02.2024 13:16

44 yaşında anne olmuştu! Songül Öden doğum fotoğrafını paylaştı: Ömrümün en güzel hediyesi...

Birçok dizi ve filmde hayat verdiği karakter ile beğeni toplayan başarılı oyuncu Songül Öden 45 yaşına girmesine günler kala anne olmanın mutluluğunu yaşadı. Aradığı aşkı iş insanı Arman Bıçakçı'da bulan Songül Öden 2020 yılında nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift mutluluklarını bebek ile taçlandırdı. Songül Öden'in bebeği dünyaya geldi. Kızını kucağına almanın sevincini yaşayan Songül Öden yeni doğan kızına Sone Larin adını verdi. Son olarak 45 yaşındaki oyuncu doğum fotoğrafını takipçileri ile paylaştı.

44 yaşında anne olmuştu! Songül Öden doğum fotoğrafını paylaştı: Ömrümün en güzel hediyesi...

Ünlü oyuncu Songül Öden, Kıvanç Tatlıtuğ ile 2005 yılında başrollerini paylaştığı Gümüş dizisiyle adını geniş kitlelere duyurmuştu. Güzel oyuncu son olarak sevenlerine bebek müjdesi vermişti.

44 yaşında anne olmuştu! Songül Öden doğum fotoğrafını paylaştı: Ömrümün en güzel hediyesi...

ANNE OLDU!

3 yıl önce iş insanı Arman Bıçakçı'yla evlenen 44 yaşındaki güzel oyuncu Songül Öden anne oldu. Ünlü çiftin bir kız bebekleri dünyaya geldi.

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44 yaşında anne olmuştu! Songül Öden doğum fotoğrafını paylaştı: Ömrümün en güzel hediyesi...

Birçok dizi ve filmde hayat verdiği karakter ile beğeni toplayan başarılı oyuncu Songül Öden 45 yaşına girmesine günler kala anne olmanın mutluluğunu yaşadı.

44 yaşında anne olmuştu! Songül Öden doğum fotoğrafını paylaştı: Ömrümün en güzel hediyesi...

Kızını kucağına almanın sevincini yaşayan Songül Öden'in bebeğine verdiği isim ise dikkat çekti.

44 yaşında anne olmuştu! Songül Öden doğum fotoğrafını paylaştı: Ömrümün en güzel hediyesi...

Songül Öden yeni doğan kızına Sone Larin adını verdi.

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