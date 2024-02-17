Giriş Tarihi: 17.02.2024 13:08
Güncelleme Tarihi: 17.02.2024
13:16
44 yaşında anne olmuştu! Songül Öden doğum fotoğrafını paylaştı: Ömrümün en güzel hediyesi...
Birçok dizi ve filmde hayat verdiği karakter ile beğeni toplayan başarılı oyuncu Songül Öden 45 yaşına girmesine günler kala anne olmanın mutluluğunu yaşadı. Aradığı aşkı iş insanı Arman Bıçakçı'da bulan Songül Öden 2020 yılında nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift mutluluklarını bebek ile taçlandırdı. Songül Öden'in bebeği dünyaya geldi. Kızını kucağına almanın sevincini yaşayan Songül Öden yeni doğan kızına Sone Larin adını verdi. Son olarak 45 yaşındaki oyuncu doğum fotoğrafını takipçileri ile paylaştı.