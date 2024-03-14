Giriş Tarihi: 14.03.2024 12:09
Güncelleme Tarihi: 14.03.2024
12:11
44 yaşındaki Gökhan Özen sosyal medya hesabından açıkladı! "Ciddi bir enfeksiyon geçiriyorum" diyerek takipçilerine seslendi!
Şarkıcı Gökhan Özen, sosyal medyadan hayranlarına seslendi… Şarkılarıyla 2000'li yıllara damga vuran Gökhan Özen bu kez sağlık sorunlarıyla gündemde. Ünlü şarkıcı İzmir konseri sonrasında çok ciddi bir enfeksiyon geçirdiğini söyleyerek doktorunun hiç kimseyle temas etmemesi gerektiği uyarısında bulunduğunu söyledi.