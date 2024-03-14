44 yaşındaki Gökhan Özen sosyal medya hesabından açıkladı! "Ciddi bir enfeksiyon geçiriyorum" diyerek takipçilerine seslendi!

"ESTETİK DEĞİL, AKILLI LENS"

Özen, geçtiğimiz günlerde "Kolpaçino 4 4'lük" filminin galasında görüntülenmişti. Muhabirlerin 'değişim' sorusunu yanıtlayan ünlü şarkıcı "Estetik değil, akıllı lens takıldı. Bilgisayarı çok kullanmaktan görüş alanım darlaşmıştı. Sağlık amaçlı bir operasyondu. Ama bu görüntüye de yansıyordur diye düşünüyorum" şeklinde konuşmuştu.