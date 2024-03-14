Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri 44 yaşındaki Gökhan Özen sosyal medya hesabından açıkladı! "Ciddi bir enfeksiyon geçiriyorum" diyerek takipçilerine seslendi!
Giriş Tarihi: 14.03.2024 12:09 Güncelleme Tarihi: 14.03.2024 12:11

44 yaşındaki Gökhan Özen sosyal medya hesabından açıkladı! "Ciddi bir enfeksiyon geçiriyorum" diyerek takipçilerine seslendi!

Şarkıcı Gökhan Özen, sosyal medyadan hayranlarına seslendi… Şarkılarıyla 2000'li yıllara damga vuran Gökhan Özen bu kez sağlık sorunlarıyla gündemde. Ünlü şarkıcı İzmir konseri sonrasında çok ciddi bir enfeksiyon geçirdiğini söyleyerek doktorunun hiç kimseyle temas etmemesi gerektiği uyarısında bulunduğunu söyledi.

44 yaşındaki Gökhan Özen sosyal medya hesabından açıkladı! Ciddi bir enfeksiyon geçiriyorum diyerek takipçilerine seslendi!

Çıkardığı hit parçalarla 2000'li yılların altın çocuğu olarak anılan Gökhan Özen, kariyerinin zirvesindeyken bir anda her şeyi geride bırakarak Los Angeles'a yerleşme kararı almıştı. Uzun yıllar gözlerden uzak kalan ünlü şarkıcı, 7 yılın ardından Türkiye'ye dönmüştü.

44 yaşındaki Gökhan Özen sosyal medya hesabından açıkladı! Ciddi bir enfeksiyon geçiriyorum diyerek takipçilerine seslendi!

YENİ HALİ GÜNDEM OLDU

Eski halinden eser kalmayan ünlü şarkıcının yanaklarının dolgunluğu ve konuşurken mimiklerini rahatlıkla kullanamaması 'estetik yaptırdı' iddialarını güçlendirmişti. Özen'in yeni halini gören hayranları ünlü yıldızın yanaklarına dolgu yaptırdığı, göz kapaklarını aldırdığını ileri sürmüştü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
44 yaşındaki Gökhan Özen sosyal medya hesabından açıkladı! Ciddi bir enfeksiyon geçiriyorum diyerek takipçilerine seslendi!

"ESTETİK DEĞİL, AKILLI LENS"

Özen, geçtiğimiz günlerde "Kolpaçino 4 4'lük" filminin galasında görüntülenmişti. Muhabirlerin 'değişim' sorusunu yanıtlayan ünlü şarkıcı "Estetik değil, akıllı lens takıldı. Bilgisayarı çok kullanmaktan görüş alanım darlaşmıştı. Sağlık amaçlı bir operasyondu. Ama bu görüntüye de yansıyordur diye düşünüyorum" şeklinde konuşmuştu.

44 yaşındaki Gökhan Özen sosyal medya hesabından açıkladı! Ciddi bir enfeksiyon geçiriyorum diyerek takipçilerine seslendi!

"CİDDİ BİR ENFEKSİYON GEÇİRİYORUM"

Şarkıcı bu kez sağlık sorunlarıyla gündeme geldi. Özen, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda İzmir konserinin ardından üç gündür bir enfeksiyon geçirdiğini açıkladı.

44 yaşındaki Gökhan Özen sosyal medya hesabından açıkladı! Ciddi bir enfeksiyon geçiriyorum diyerek takipçilerine seslendi!

Şarkıcı, doktorunun imza gününde yüzlerce kişiyle temas kurmasını yasakladığını da belirtti. Özen sosyal medya hesabından şunları ifade etti:

SON DAKİKA