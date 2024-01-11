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Haberler Galeri 44 yaşındaki şarkıcı Gökhan Özen estetik mi yaptırdı? Takipçilerinden yorum yağdı “Senin yüzüne ne oldu?”
Giriş Tarihi: 11.01.2024 15:08 Güncelleme Tarihi: 11.01.2024 15:12

44 yaşındaki şarkıcı Gökhan Özen estetik mi yaptırdı? Takipçilerinden yorum yağdı “Senin yüzüne ne oldu?”

Yaptığı şarkılarla adından söz ettiren Gökhan Özen, uzun bir süredir Los Angeles'ta yaşıyor. Gökhan Özen, yurda döndü. Türkiye'ye gelir gelmez kızlarına kavuşan Gökhan Özen, sosyal medya hesabından kızlarıyla paylaşım yapmıştı. Gökhan Özen'in paylaşımı kısa sürede gündem oldu. 7 yıldır Amerika'da yaşayan 44 yaşındaki şarkıcı Gökhan Özen'in yüzündeki değişim herkesi şaşırttı. Gökhan Özen, estetik yaptırdığı iddialarına yanıt verdi. İşte Gökhan Özen'in son hali...

44 yaşındaki şarkıcı Gökhan Özen estetik mi yaptırdı? Takipçilerinden yorum yağdı “Senin yüzüne ne oldu?”

"Aramazsan Arama", "Dayanamam", "Benim İçin N'apardın" gibi şarkılarıyla hafızalarımıza kazınan Gökhan Özen, bir süredir Türkiye'de yaşamıyordu.

44 yaşındaki şarkıcı Gökhan Özen estetik mi yaptırdı? Takipçilerinden yorum yağdı “Senin yüzüne ne oldu?”

Birkaç ay önce ülkeye geri dönen Özen, Türkiye'ye gelir gelmez yeni projeler için harekete geçti.

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44 yaşındaki şarkıcı Gökhan Özen estetik mi yaptırdı? Takipçilerinden yorum yağdı “Senin yüzüne ne oldu?”

Ünlü şarkıcı, dün akşam düzenlenen Kolpaçino 4 filminin galasına katıldı. Gala için Las Vegas'dan gelen Gökhan Özen'in yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmadı.

44 yaşındaki şarkıcı Gökhan Özen estetik mi yaptırdı? Takipçilerinden yorum yağdı “Senin yüzüne ne oldu?”

'ESTETİK DEĞİL"

Özen, 'Estetik değil, operasyon geçirdim. Akıllı lens takıldı. Bilgisayarı çok kullandığım için sağlık amaçlıydı. Ama görüntüye de yansıdı.' dedi.

44 yaşındaki şarkıcı Gökhan Özen estetik mi yaptırdı? Takipçilerinden yorum yağdı “Senin yüzüne ne oldu?”

2000'li yıllara damgasını vuran 44 yaşındaki şarkıcı Gökhan Özen uzun süredir gözlerden uzak Los Angeles'ta yaşıyordu.

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