Giriş Tarihi: 12.01.2024 10:21
Güncelleme Tarihi: 12.01.2024
10:22
44 yaşındaki şarkıcı Gökhan Özen estetik mi yaptırdı? Takipçilerinden yorum yağdı “ Yüzüne ne oldu?”
Yaptığı şarkılarla adından söz ettiren Gökhan Özen, uzun bir süredir Los Angeles'ta yaşıyor. Gökhan Özen, yurda döndü. Türkiye'ye gelir gelmez kızlarına kavuşan Gökhan Özen, sosyal medya hesabından kızlarıyla paylaşım yapmıştı. Gökhan Özen'in paylaşımı kısa sürede gündem oldu. 7 yıldır Amerika'da yaşayan 44 yaşındaki şarkıcı Gökhan Özen'in yüzündeki değişim herkesi şaşırttı. Gökhan Özen, estetik yaptırdığı iddialarına yanıt verdi. İşte Gökhan Özen'in son hali...