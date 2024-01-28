44 yaşındaki Songül Öden anne oldu! Güzel oyuncu Songül Öden’in kızına verdiği ismin anlamı çok merak edildi...

Giriş Tarihi: 28.01.2024 09:25
Güncelleme Tarihi: 28.01.2024
09:32
Birçok dizi ve filmde hayat verdiği karakter ile beğeni toplayan başarılı oyuncu Songül Öden 45 yaşına girmesine günler kala anne olmanın mutluluğunu yaşadı. Aradığı aşkı iş insanı Arman Bıçakçı'da bulan Songül Öden 2020 yılında nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift mutluluklarını bebek ile taçlandırdı. Songül Öden'in bebeği dünyaya geldi. Kızını kucağına almanın sevincini yaşayan Songül Öden'in bebeğine verdiği isim ise dikkat çekti. Songül Öden yeni doğan kızına Sone Larin adını verdi. İşte Songül Öden'in bebeğinin adı olan Sone Larin'in anlamı...