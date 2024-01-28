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Haberler Galeri 44 yaşındaki Songül Öden anne oldu! Güzel oyuncu Songül Öden'in kızına verdiği ismin anlamı çok merak edildi...
Giriş Tarihi: 28.01.2024 09:25 Güncelleme Tarihi: 28.01.2024 09:32

44 yaşındaki Songül Öden anne oldu! Güzel oyuncu Songül Öden'in kızına verdiği ismin anlamı çok merak edildi...

Birçok dizi ve filmde hayat verdiği karakter ile beğeni toplayan başarılı oyuncu Songül Öden 45 yaşına girmesine günler kala anne olmanın mutluluğunu yaşadı. Aradığı aşkı iş insanı Arman Bıçakçı'da bulan Songül Öden 2020 yılında nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift mutluluklarını bebek ile taçlandırdı. Songül Öden'in bebeği dünyaya geldi. Kızını kucağına almanın sevincini yaşayan Songül Öden'in bebeğine verdiği isim ise dikkat çekti. Songül Öden yeni doğan kızına Sone Larin adını verdi. İşte Songül Öden'in bebeğinin adı olan Sone Larin'in anlamı...

44 yaşındaki Songül Öden anne oldu! Güzel oyuncu Songül Öden’in kızına verdiği ismin anlamı çok merak edildi...

Ünlü oyuncu Songül Öden, Kıvanç Tatlıtuğ ile 2005 yılında başrollerini paylaştığı Gümüş dizisiyle adını geniş kitlelere duyurmuştu. Güzel oyuncu son olarak sevenlerine bebek müjdesi vermişti.

44 yaşındaki Songül Öden anne oldu! Güzel oyuncu Songül Öden’in kızına verdiği ismin anlamı çok merak edildi...

ANNE OLDU!

3 yıl önce iş insanı Arman Bıçakçı'yla evlenen 44 yaşındaki güzel oyuncu Songül Öden anne oldu.

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44 yaşındaki Songül Öden anne oldu! Güzel oyuncu Songül Öden’in kızına verdiği ismin anlamı çok merak edildi...

Ünlü çiftin bir kız bebekleri dünyaya geldi.

44 yaşındaki Songül Öden anne oldu! Güzel oyuncu Songül Öden’in kızına verdiği ismin anlamı çok merak edildi...

Birçok dizi ve filmde hayat verdiği karakter ile beğeni toplayan başarılı oyuncu Songül Öden 45 yaşına girmesine günler kala anne olmanın mutluluğunu yaşadı.

44 yaşındaki Songül Öden anne oldu! Güzel oyuncu Songül Öden’in kızına verdiği ismin anlamı çok merak edildi...

Aradığı aşkı iş insanı Arman Bıçakçı'da bulan Songül Öden 2020 yılında nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift mutluluklarını bebek ile taçlandırdı.

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