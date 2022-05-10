Giriş Tarihi: 10.05.2022 14:28 Güncelleme Tarihi: 10.05.2022 14:33

45 yaşında fit vücudu ile sahneyi sallayan Gülşen’in zayıflama sırrı ortaya çıktı! Gülşen formunu o karşımla koruyor!

Ünlü şarkıcı Gülşen, sadece şarkılarıyla değil, aynı zamanda sahnede giydiği iddialı kıyafetlerle de adından sık sık söz ettiriyor. 45 yaşında olan Gülşen, fit vücudu, karın kaslarıyla genç kızları kıskandırırken övgüleri de topluyor. Sahnede yaptığı çılgın danslar ve deolteli kıyafetleriyle çok konuşulan Gülşen şimdi de zayıflama sırrı ile dikkat çekti. Bir çocuk annesi Gülşen'in değme mankenlere taş çıkaran fit vücudunun sırrı bakın hangi besin çıktı. Gülşen'in kaslı vücudunu borçlu olduğu sporun yanı sıra, düzenli tükettiği bir de karışm var. İşte şarkıcı Gülşen'i zayıflatan besin...