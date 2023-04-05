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Haberler Galeri 45 yaşındaki Emine Ün cesaretini konuşturdu! Emine Ün sıfır makyaj hali ile adeta 'hodri meydan' dedi!
Giriş Tarihi: 05.04.2023 15:12 Güncelleme Tarihi: 05.04.2023 15:17

45 yaşındaki Emine Ün cesaretini konuşturdu! Emine Ün sıfır makyaj hali ile adeta 'hodri meydan' dedi!

Sosyal medya Emine Ün'ün duru güzelliğini konuşuyor! Bir dönem dizilerin aranılan isimlerinden olan Emine Ün, İbrahim Erkal ile oynadığı Canısı filmi ile hafızalara kazınmıştı. Şimdiler reklam filmleri ile ekranlarda boy gösteren Emine Ün sosyal medyayı da oldukça aktif kullanıyor. Emine Ün son olarak kızı Duru ile hafta sonu pozu vermişti. Emine Ün'ün 18 yaşındaki kızı Duru ile benzerliği dikkatlerden kaçmazken Duru Kınay'ın güzelliğine yorum yağmıştı. Emine Ün şimdi ise sıfır makyaj hali ile takipçilerinden tam not aldı. Doğal güzelliğiyle hayran bırakan Emine Ün makyajsız hali ile adeta meslektaşlarına 'hodri meydan' dedi!

45 yaşındaki Emine Ün cesaretini konuşturdu! Emine Ün sıfır makyaj hali ile adeta ’hodri meydan’ dedi!

Bir dönem ekranların aranılan isimlerinden olan Emine Ün, İbrahim Erkal ile oynadığı Canısı filmi ile hafızalara kazınmıştı.

45 yaşındaki Emine Ün cesaretini konuşturdu! Emine Ün sıfır makyaj hali ile adeta ’hodri meydan’ dedi!

Şimdiler reklam filmleri ile ekranlarda boy gösteren Emine Ün sosyal medyayı da oldukça aktif kullanıyor.

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45 yaşındaki Emine Ün cesaretini konuşturdu! Emine Ün sıfır makyaj hali ile adeta ’hodri meydan’ dedi!

Emine Ün son olarak kızı Duru ile hafta sonu pozu vermişti. Emine Ün şimdi ise sıfır makyaj hali ile takipçilerinden tam not aldı.

45 yaşındaki Emine Ün cesaretini konuşturdu! Emine Ün sıfır makyaj hali ile adeta ’hodri meydan’ dedi!

Doğal güzelliğiyle hayran bırakan Emine Ün makyajsız hali ile adeta meslektaşlarına 'hodri meydan' dedi!

45 yaşındaki Emine Ün cesaretini konuşturdu! Emine Ün sıfır makyaj hali ile adeta ’hodri meydan’ dedi!
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