Giriş Tarihi: 16.03.2024 07:52
Güncelleme Tarihi: 16.03.2024
07:58
45 yaşındaki güzel oyuncu Mine Tugay'ın estetik pişmanlığı! Ünlü estetikçiye inandı kabusu yaşadı...
Ünlü oyuncu Mine Tugay, Şamdan Plus'a özel açıklamalar yaptı. Başına gelen talihsiz olaydan bahseden Mine Tugay estetik pişmanlığından bahsetti. 45 yaşındaki güzel oyuncu son olarak Yalı Çapkını dizisindeki görüntüsü ile eleştirilerin hedefi olmuştu. Meğer Mine Tugay'ın yüzündeki estetik faciasının sebebi doktormuş... Mine Tugay "10 yıl önce sol gözümün altına dolgu yaptırdım ve bu dolgu dondu. Çözüm için birçok kez ameliyat oldum. Geçen yıl da bunu tamamen çözebileceğini söyleyen ünlü bir estetik cerraha inandım ama ameliyat sonrası birçok sorun yaşadım" dedi. İşte Mine Tugay'ın estetik pişmanlığı...