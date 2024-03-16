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Haberler Galeri 45 yaşındaki güzel oyuncu Mine Tugay'ın estetik pişmanlığı! Ünlü estetikçiye inandı kabusu yaşadı...
Giriş Tarihi: 16.03.2024 07:52 Güncelleme Tarihi: 16.03.2024 07:58

45 yaşındaki güzel oyuncu Mine Tugay'ın estetik pişmanlığı! Ünlü estetikçiye inandı kabusu yaşadı...

Ünlü oyuncu Mine Tugay, Şamdan Plus'a özel açıklamalar yaptı. Başına gelen talihsiz olaydan bahseden Mine Tugay estetik pişmanlığından bahsetti. 45 yaşındaki güzel oyuncu son olarak Yalı Çapkını dizisindeki görüntüsü ile eleştirilerin hedefi olmuştu. Meğer Mine Tugay'ın yüzündeki estetik faciasının sebebi doktormuş... Mine Tugay "10 yıl önce sol gözümün altına dolgu yaptırdım ve bu dolgu dondu. Çözüm için birçok kez ameliyat oldum. Geçen yıl da bunu tamamen çözebileceğini söyleyen ünlü bir estetik cerraha inandım ama ameliyat sonrası birçok sorun yaşadım" dedi. İşte Mine Tugay'ın estetik pişmanlığı...

BÜLENT CANKURT
45 yaşındaki güzel oyuncu Mine Tugay’ın estetik pişmanlığı! Ünlü estetikçiye inandı kabusu yaşadı...

ESTETİKÇİLERİN ŞÖHRETİNE KANMAYIN!
Şamdan Plus'a röportaj veren ünlü oyuncu Mine Tugay, samimi açıklamalarda bulunmuş. Onlar içinde en çok dikkatimi çeken ise, başına gelen talihsiz olay oldu.

45 yaşındaki güzel oyuncu Mine Tugay’ın estetik pişmanlığı! Ünlü estetikçiye inandı kabusu yaşadı...

Geçen yıl yüzündeki estetik müdahalelerden dolayı çok eleştirilen Mine Tugay meğer neler yaşamış.

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45 yaşındaki güzel oyuncu Mine Tugay’ın estetik pişmanlığı! Ünlü estetikçiye inandı kabusu yaşadı...

Olayın özeti şu; 10 yıl önce sol gözünün altına dolgu yaptırmış, dolgu donmuş ve çözümü için birçok kez ameliyat olmuş.

45 yaşındaki güzel oyuncu Mine Tugay’ın estetik pişmanlığı! Ünlü estetikçiye inandı kabusu yaşadı...

Geçen yıl da bunu tamamen çözebileceğini söyleyen bir doktora inanmış ama ameliyat sonrası birçok sorun yaşamış.

45 yaşındaki güzel oyuncu Mine Tugay’ın estetik pişmanlığı! Ünlü estetikçiye inandı kabusu yaşadı...

Mine Tugay, Şamdan Plus'taki röportajında, "Ünlü estetikçi, ameliyatta yüzüme kendi estetik zevklerine göre çeşitli dolgular yapmış ve aylarca bunun bana ödem olduğunu iddia etti" diyerek yaşadıklarını anlatmış.

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