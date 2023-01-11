Giriş Tarihi: 11.01.2023 10:31 Güncelleme Tarihi: 11.01.2023 10:35

45'lik Demet Şener yaptığı hareketlerle hayret ettirdi! Spor pozlarını ardı ardına paylaşan Demet Şener'den şpagat!

Ünlü manken Demet Şener, hem özel hayatındaki gelişmelerle hem de kariyeriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Eski basketbolcu İbrahim Kutluay ve Cenk Küpeli ile yaptığı evliliklerle bir dönem gündem olan Demet Şener, şimdilerde Tolga Arman ile dolu dizgin aşk yaşıyor. Günlük yaşantısı ile ilgili sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlarda bulunan Demet Şener son olarak spor pozları ile takipçilerini hayret ettirdi. 45 yaşındaki Demet Şener yoga karelerini paylaşırken yaptığı zor hareketlerle ağızları açık bıraktı. Bacağını 180 derece açan Demet Şener şpagat hareketiyle tam not aldı. İşte düzgün fiziği ile yıllara meydan okuyan Demet Şener'in spor pozları...