HaberlerGaleri46 yaşındaki şarkıcı Linet fit hali ile ağızları açık bıraktı! Deniz sezonunu açan Linet bikinili pozları ile yaktı geçti!
Giriş Tarihi: 06.04.2021 14:48Güncelleme Tarihi: 06.04.2021 14:51
46 yaşındaki şarkıcı Linet fit hali ile ağızları açık bıraktı! Deniz sezonunu açan Linet bikinili pozları ile yaktı geçti!
Geçtiğimiz aylarda İbo Show'a konuk olmasının ardından sosyal medyada değişimi ile gündeme gelen şarkıcı Linet şimdi de verdiği kilolarla adından söz ettirdi. İbo Show'da şarkıcı Linet'i görenler gözleine inanamamış Bu Linet mi? soruları sosyal medyada dolaşmıştı. Estetikle adeta bambaşka birine dönüşen Linet son olarak kısacık kestirdiği saçları ile hayranlarına sürpriz yapmıştı. Yeniden saçlarının uzun haline dönen Linet spor salonundan çıkmadığı zamanların meyvesini topluyor. Fit hali ile dikkat çeken Linet deniz sezonunu Tel Aviv'de açtı. Geçirdiği estetikler ve verdiği kilolar sonrası oldukça değişen Linet bikinili pozları ile övgü topladı. İşte şarkıcı Linet'in bikinili pozları...